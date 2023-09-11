Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar BM İnsan Hakları Konseyinde ele alınacak

Kur'an-ı Kerim'e yönelik artan saldırılar, 6 Ekim'de BM İnsan Hakları Konseyinin 54'üncü Olağan Oturumunda gündeme gelecek.
BM İnsan Hakları Konseyinin 54'üncü Olağan Oturumu Cenevre'de başladı. BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen toplantı, 7 büyüklüğünde depremle sarsılan Fas ile dayanışma için saygı duruşuyla başladı.
Oturuma BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, BM İnsan Hakları Konseyinin 2023 Dönem Başkanı Çekya'nın BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Vaclav Balek, Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Güven Begeç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cenevre Temsilcisi Kemal Köprülü ile diğer ülkelerin ve BM kurumlarının temsilcileri katıldı.
Balek, oturum kapsamında gündeme gelecek konular ve teknik detaylara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Komiser Türk, İnsan Hakları Konseyinin 54'üncü Olağan Oturumunun açılış konuşmasında, dünyanın her yerinde insanların makul bir yaşam standardı istediğini ve buna haklarının olduğunu belirtti.
Türk, insanların gıdaya erişim, uygun maliyetli tıbbi bakım, eğitim ve fırsat eşitliği, temiz çevre ile kaynakların adil paylaşımı neticesinde iyi bir ekonomik durum gibi haklı beklentilerinin olduğunu vurguladı.
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Yunanistan açıklarında haziranda meydana gelen tek bir gemi kazasında 600'den fazla kişinin hayatını kaybetmesi de dahil bu yıl Akdeniz'de 2 bin 300'den fazla kişinin öldüğünü veya kaybolduğunu anlatan Türk, buna ilişkin kayıtsızlık karşısında şok olduğunu söyledi.
Türk, Manş Denizi de dahil Avrupa'nın çevresindeki denizlerde çok daha fazla göçmen ve mültecinin fark edilmeden öldüğünü belirtti.
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Dünya genelinde "kandırma siyasetine" tanık olduklarını vurgulayan Türk, yeni teknolojilerin de yardımıyla yalan ve dezenformasyonların, yerleşik elitlerin çıkarlarını tehlikeye atabilecek hiçbir eylemin yapılmaması için kitlesel olarak üretildiğine işaret etti.
Türk, daha iyi politikalar ve sistemler inşa etmek için eleştirel, yenilikçi ve yapıcı görüşlere ihtiyaç olduğunun altını çizdi.
Dünya genelinde askeri darbeler, otoriterlik ve muhalefetin yok sayıldığı durumların olduğunu belirten Türk, şöyle devam etti:
Türk, insan haklarının politik açıdan tarafsız olması gerektiğine dikkati çekerek, bütün ülkelerin tüm insan hakları konusundaki sorumluluğunu kabul ettiğini söyledi.
BM İnsan Hakları Konseyinin 54'üncü Olağan Oturumu, 13 Ekim'e kadar devam edecek.