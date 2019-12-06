Dünya Kutup ayıları köyü bastı okullara koruma verildi
ASYA

Kutup ayıları köyü bastı okullara koruma verildi

Rusya'nın kuzeyindeki Rikarpi köyüne 50'den fazla kutup ayısının yaklaşması nedeniyle tüm etkinlikler iptal edildi, okullara koruma verildi. Buzulların küçülmesi sonucu hayvanların denizde avlanamayarak karada yiyecek aradığı belirtiliyor.

Haber Merkezi Diğer
Kutup ayılarının köye yaklaşması sonucu bölgede okullara koruma verildi.
Kutup ayılarının köye yaklaşması sonucu bölgede okullara koruma verildi.

Rusya'nın kuzeyindeki Rikarpi köyüne 50'den fazla kutup ayısının yaklaşması nedeniyle kamusal alanlardaki tüm etkinlikler iptal edildi, okullara koruma verildi.

Uzmanlar Çukotka Özerk Okrugu'ndaki köyün kutup ayılarının istilasına uğramasının arkasında iklim değişikliği olabileceğini söylüyor.

Bölgedeki buzulların ayıların avlanmasına olanak sağlayacak büyüklük ve kalınlıkta olmaması nedeniyle hayvanların denizde avlanamayarak karada yiyecek aradığı belirtiliyor.

Bazı uzmanlar ise köyde son yıllarda çok sayıda benzer vaka yaşanması nedeniyle köyün terk edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Ria Novosti'ye konuşan Rikarpi Ayı Denetleme Programı Başkanı Tatyana Minenko, 56 ayı tespit ettiklerini söyledi ve "Aralarında hem yetişkinler hem yavrular var. Dişi ayıların her yaştan yavrusu var" dedi.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) uzmanı Mikhail Stişov bölgenin mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklıkla karşı karşıya olduğunu belirtiyor ve ekliyor:

Stişov, ayıların buz tabakasının kalınlaşmasını beklerken bölgedeki köylerde avlandığını söylüyor.

Geçen hafta Kuzeydeki Biyolojik Problemler Enstitüsü Kutup Ayısı Uzmanı Anatoli Koçnev, köyün tamamen terk edilerek 700 köylünün başka bir bölgeye yerleştirilmesi çağrısında bulunmuştu.

Rus basınına konuşan bölgenin hayvan koruma yetkilisi Yegor Vereşçagin de köylülerin bölgeyi terk etmek istemesi durumunda bir referandum yapabileceğini söylemişti.

Yerli olarak geliştirildi

Yerli olarak geliştirildi

'Mini askerler' göreve hazırlanıyor, görüntüleri paylaşıldı.
Rumlar siyasi manevra peşinde!

Rumlar siyasi manevra peşinde!

Doğu Akdeniz'deki uyuşmazlığın çözümü için adres Lahey değil.
Cezalar kapıda

Cezalar kapıda

Bu ay içinde 13 termik santral tek tek incelenecek.
Atina krizi tırmandırıyor

Atina krizi tırmandırıyor

Libya'nın büyükelçisi Yunanistan'dan sınırdışı ediliyor.
En huzurlu şehir:<br>Şafşavan

En huzurlu şehir:
Şafşavan

​Evlerin mavi olmasının ise bir sebebi var.
Harekete<br>geçme zamanı

Harekete
geçme zamanı

​Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı.

18,4 ton siyanür<br>ele geçirildi

18,4 ton siyanür
ele geçirildi

​Gümrük Muhafaza ekipleri operasyon düzenledi.
Bir ilk bozuluyor

Bir ilk bozuluyor

Nobel Barış Ödülü, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'e verilmişti.
Van'a naklediliyor

Van'a naklediliyor

​Ceren'in katili Şırnak Cezaevi'ni kabul etmedi, araçta tepki gösterdi.
Susturun<br>artık bu çocuğu

Susturun
artık bu çocuğu

Otizmli çocuktan rahatsız olan komşu bıçakla kapıya dayandı.
Açık cezaevine<br>alınmasına soruşturma

Açık cezaevine
alınmasına soruşturma

Bakan Gül, Ceren Özdemir cinayetine ilişkin konuştu.
"Savaş şimdi<br>değilse ne zaman?"

"Savaş şimdi
değilse ne zaman?"

​Türkiye-Libya anlaşması Yunanistan basınını çıldırttı.
47 astsubay için gözaltı kararı

47 astsubay için gözaltı kararı

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanmasına operasyon düzenlendi.
Sahte sınır kapısı kurup göçmenleri dolandırdı

Sahte sınır kapısı kurup göçmenleri dolandırdı

​"Sizi Finlandiya'ya geçiriyorum" dediği kişilerden 11'er bin dolar aldı.
Paris'te şiddet tırmanıyor

Paris'te şiddet tırmanıyor

​Fransız polisi gaz kapsülüyle AA muhabirini gözünden yaraladı.
Denizde<br> şaşırtan görüntü

Denizde
şaşırtan görüntü

Marmaris'te deniz suyu çekildi, adacıklar oluştu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.