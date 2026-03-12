Yeni Şafak
Kuveyt ordusu: Ülke hava sahasına giren 5 füze ve 9 İHA’ya müdahale edildi

Kuveyt ordusu: Ülke hava sahasına giren 5 füze ve 9 İHA’ya müdahale edildi

21:3412/03/2026, Perşembe
AA
Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada, ülke hava sahasına giren 5 balistik füze ve 9 insansız hava aracını etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, İHA ve füze saldırılarından kimin sorumlu olduğu belirtilmedi.

Kuveyt ordusu, ülke hava sahasına giren 5 balistik füze ve 9 insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdiğini, bunlardan ikisinin
"hayati önem taşıyan tesisleri"
hedef aldığını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, ülke hava sahasına giren 5 balistik füzenin tespit edildiği, 4 füzenin etkisiz hale getirilerek imha edildiği, 1 füzenin ise tehdit alanının dışına düştüğü belirtildi.


Saldırıların sorumlusu belirtilmedi

Açıklamada ayrıca hava savunma sistemlerinin 7 düşman İHA'sını tespit ettiği, bunlardan 5'inin imha edildiği, 2'sinin ise tehdit alanının dışında düştüğü aktarıldı.

Ordunun açıklamasında, iki insansız hava aracının da hayati önem taşıyan tesisleri hedef aldığı, bunun sonucunda yaralananların olduğu ve hasar meydana geldiği dile getirildi.

Açıklamada, İHA ve füze saldırılarından kimin sorumlu olduğu belirtilmedi.



