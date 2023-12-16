Kuveyt'in yeni emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah oldu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, iş insanları ile Kuveyt'e ziyarette bulundu. Bolat, Türkiye ile Kuveyt arasında karşılıklı ticaret hacminin 1 milyar dolar civarında olduğunu belirterek, "Bu yılın ilk 10 ayı itibarıyla Türkiye’nin ihracatı 575 milyon dolar ve karşılıklı ticaret 680 milyon dolar seviyesinde. Bunu karşılıklı görüşmelerle fuarlar ile hızlı şekilde arttıracağız" dedi.