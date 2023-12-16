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Kuveyt'in yeni emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah oldu

Kuveyt'in eski emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ölümü üzerine, ülkenin başına Veliaht Prens Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah getirildi.

16:21 - 16/12/2023 Saturday
AA
Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah
Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah

Şeyh Nevvaf'ın vefatının ilan edilmesinin ardından, Kuveyt Bakanlar Kurulu, Veliaht Prens Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ülkenin yeni emiri olduğunu açıkladı.

Kuveyt'in yeni Emiri Şeyh Meşal, eski Kuveyt Emiri Şeyh Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın 7'inci oğlu olarak 27 Eylül 1940'da Kuveyt'te dünyaya geldi.

İlk eğitimini başkent Kuveyt'teki Mubarekiye Okulu'nda aldı. İngiltere'de Hinden Polis Koleji'nde eğitime başladı, oradan 1960 yılında mezun oldu. İçişleri Bakanlığı'nda çeşitli görevlerde bulundu. Albay rütbesiyle 1967-1980 yılları arasında Devlet Güvenlik Kurumu Başkanlığını yürüttü.

Ulusal Muhafızlar Başkan Yardımcısı olarak 13 Ocak 2004'te başladığı görevini Veliaht Prens olana dek sürdürdü.

15 Kasım 2021'de Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf tarafından çıkarılan bir kararla Şeyh Meşal Veliaht Prens olarak tayin edildi.



Kendisinden önceki Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf'ın kardeşi olan Kuveyt Emiri Şeyh Meşal'in, 7'si kız toplam 12 çocuğu bulunuyor.

Emirlik Divanı Bakanı Şeyh Muhammed el-Abdullah el-Mubarek es-Sabah, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın bugün öğlen vakti vefat ettiğini duyurmuştu.

Şeyh Nevvaf'ın vefatının ardından ülkede 40 günlük yas ilan edilirken resmi kurumların 3 gün kapalı olacağı belirtilmişti.



#Kuveyt
#Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah
#Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah
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