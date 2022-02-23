Kuzey Akım-2 rafa kalktı: Rusya'ya yaptırımlar devrede

Rusya’nın adımına ilk somut tepki veren ülkeler Almanya ve İngiltere oldu. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rus gazını Almanya’ya taşıyacak olan Kuzey Akımı 2 doğal gaz boru hattının sertifikasyon sürecinin durdurulması talimatını verdi.
Scholz, Rusya’nın kararını eleştirerek “Bu, uluslararası hukukun ciddi bir ihlalidir. Putin, Birleşmiş Milletler Şartı’nı da çiğniyor” tepkisini gösterdi. Ukrayna lideri Zelenskiy’nin öncelikli talepleri arasında Kuzey Akım-2’nin durdurulması vardı. ABD’den de Almanya’nın kararına destek geldi.
İNGİLTERE'NİN YAPTIRIMLARI
İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise İngiliz Parlamentosu’nda yaptığı açıklamada, Rusya’yı hedef alan yaptırım kararlarını açıkladı. Diplomasi alanında Rusya lideri Putin’e her fırsatı sunduklarını savunan Johnson, 5 Rusya bankası ve 3 kişinin yaptırım listesine alındığını ve bu kişilerin İngiltere’deki varlıklarının dondurulacağını, İngiltere’de ticaret yapmalarına izin verilmeyeceğini açıkladı.
Avrupa Birliği (AB), Rusya’ya karşı ilk yaptırım paketinin Ukrayna’daki ayrılıkçıları tanıma kararını alanları, Rus ordusunu finanse eden bankaları, Rusya’nın AB sermaye ve mali piyasalarına erişim imkanlarını, ayrılıkçı bölgelerle ticareti hedef alacak şekilde hazırlandığını bildirdi.