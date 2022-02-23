Dünya Kuzey Akım-2 rafa kalktı Rusyaya yaptırımlar devrede
AVRUPA DÜNYA EKONOMİSİ

Kuzey Akım-2 rafa kalktı: Rusya'ya yaptırımlar devrede

Rusya’ya karşı ilk somut hamle Berlin’den geldi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rus gazını Almanya’ya taşıyacak Kuzey Akımı-2 doğal gaz boru hattının sertifikasyon sürecini durdurdu. İngiltere Başbakanı Johnson 5 Rus bankasının yaptırım listesine alındığını duyurdu. AB de yaptırım paketi hazırlamaya başladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kuzey Akım-2 rafa kalktı: Rusyaya yaptırımlar devrede
Arşiv

Rusya’nın adımına ilk somut tepki veren ülkeler Almanya ve İngiltere oldu. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rus gazını Almanya’ya taşıyacak olan Kuzey Akımı 2 doğal gaz boru hattının sertifikasyon sürecinin durdurulması talimatını verdi.

Scholz, Rusya’nın kararını eleştirerek “Bu, uluslararası hukukun ciddi bir ihlalidir. Putin, Birleşmiş Milletler Şartı’nı da çiğniyor” tepkisini gösterdi. Ukrayna lideri Zelenskiy’nin öncelikli talepleri arasında Kuzey Akım-2’nin durdurulması vardı. ABD’den de Almanya’nın kararına destek geldi.

Olaf Scholz
Olaf Scholz

İNGİLTERE'NİN YAPTIRIMLARI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise İngiliz Parlamentosu’nda yaptığı açıklamada, Rusya’yı hedef alan yaptırım kararlarını açıkladı. Diplomasi alanında Rusya lideri Putin’e her fırsatı sunduklarını savunan Johnson, 5 Rusya bankası ve 3 kişinin yaptırım listesine alındığını ve bu kişilerin İngiltere’deki varlıklarının dondurulacağını, İngiltere’de ticaret yapmalarına izin verilmeyeceğini açıkladı.

Avrupa Birliği (AB), Rusya’ya karşı ilk yaptırım paketinin Ukrayna’daki ayrılıkçıları tanıma kararını alanları, Rus ordusunu finanse eden bankaları, Rusya’nın AB sermaye ve mali piyasalarına erişim imkanlarını, ayrılıkçı bölgelerle ticareti hedef alacak şekilde hazırlandığını bildirdi.

Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire: Kuzey Akım 2 konusunda çıkarlarımız ABD’den farklı
GÜNDEM
Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire: Kuzey Akım 2 konusunda çıkarlarımız ABD’den farklı

ABD Senatosu'ndan Kuzey Akım-2'ye yaptırım getiren tasarıya ret
DÜNYA
ABD Senatosu'ndan Kuzey Akım-2'ye yaptırım getiren tasarıya ret
Erteleme maçı Başakşehirin

Erteleme maçı Başakşehir'in

Konyaspor kaybetti Trabzonspor zirvede yapayalnız kaldı.
İşgalci İsrailden çocuk kıyımı

İşgalci İsrail'den çocuk kıyımı

​Filistin Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı.
Rusya tüm ülkelere tehdit oluşturuyor

'Rusya tüm ülkelere tehdit oluşturuyor'

​ABD ve Ukrayna Dışişleri Bakanları'ndan ortak açıklama.

Biden: ​Rusya saldırganlığına devam ederse yaptırımlarımız artacak.

Dikkat çeken<br> şampiyonluk sözleri

Dikkat çeken
şampiyonluk sözleri

​İlhan Palut'un sözleri gündem haline geldi.

​Vladimir Putin Ukrayna krizine ilişkin konuştu.

'Ukrayna'ya saldırı devam ederse bedeli ağır olacak.'

Bakan Koca'dan 65 yaş üstü uyarısı

Bakan Koca'dan 65 yaş üstü uyarısı

​Türkiye'nin 22 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.