Kuzey Kıbrıs’ta binlerce kişi tarafından tercih edilen bir devlet üniversitesi

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hoca, DAÜ’nün bir devlet üniversitesi olarak kalitesini çeşitli dünya sıralamalarında kanıtladığını belirtti.





Prof. Dr. Hocanın, DAÜ’nün hedefinin bu tür sıralamalarda her zaman dünyanın en iyileri arasında yer almak olduğunun altını çizerek; KKTC’de, Kıbrıs adası genelinde ve Türkiye Cumhuriyeti üniversiteleri arasında her zaman birinci olmayı hedeflediklerini aktardı.





Prof. Dr. Hocanın, KKTC yükseköğretim alanının öncü üniversitelerinden biri olan DAÜ’nün dünyada ve bölgede en üst sıralarda yer almasına katkı koyan tüm DAÜ çalışanlarına teşekkürlerini ileterek, başarılarının devamını diledi.





Prof. Dr. Hocanın, bu sıralamaların DAÜ’nün öğrencilerine sunduğu eğitim kalitesi, nitelikli araştırma imkanları ve topluma hizmet çalışmalarında doğru yolda olduğunun açık bir göstergesi olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Hocanın üniversitenin hızlı yükselişini ve büyümesini sürdüreceğinin altını çizdi.





DAÜ’ye geçtiğimiz yıl YKS’den 1,809’u lisans, 476’sı ise ön lisans olmak üzere toplamda 2,285 öğrenci yerleşirken, %93.72’lik doluluk oranına ulaşarak KKTC üniversiteleri arasında birinci sırayı elde etti.





08 Ağustos’ta sona erecek olan YKS tercih dönemi ile ilgili olarak yoğun bir şekilde tercih edilen Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne bu yıl da yüksek oranda öğrencinin yerleşmesi bekleniyor. Aday öğrenci ve veliler üniversitesinin Tanıtım Ofisi veya Türkiye Tanıtım, İrtibat ve Kayıt Büroları’ndan detaylı bilgi alabilir.





Kuzey Kıbrıs’ın Devlet Üniversitesi

DAÜ 1979 yılında Gazimağusa’da kurulan Kuzey Kıbrıs’ın en köklü ve en büyük devlet üniversitesidir. DAÜ, 106 farklı ülkeden 16,000 öğrencisi ve 35 ülkeden 1,100'ün üzerinde üstün nitelikli öğretim kadrosuyla, tam bir kültür mozaiği niteliğindedir.





Ayrıca, Times Higher Education uluslararası öğrenci yüzdelikleri en yüksek olan ilk 200 üniversitenin yer listede DAÜ, dünya genelinde en yüksek uluslararası öğrenci yüzdeliklerine sahip 200 üniversite arasından %76.2’lik bir oranla 4. sırada yer almaktadır.





DAÜ, 3000 dönüm arazinin üzerine yayılmış eğitim binaları ve laboratuvarlarıyla, kapalı ve açık spor salonları ve kültür faaliyetleriyle, eşine az rastlanan bir kampüs üniversitesidir.





Tüm DAÜ programları YÖK tarafından onaylanmış olup, 12 Fakülte ve 4 Yüksekokulda toplam, 115 ön lisans ve lisans, 101 yüksek lisans ve doktora programı bulunmaktadır. Rahat, güvenli ve uluslararası bir ortamda kaliteli eğitim almak isteyen herkes için DAÜ en doğru üniversitesidir.





Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Kalitesi ile Bir Kez Daha Dünyanın En İyi 600 Üniversitesi Arasında Yerini Aldı

Dünyada yaygın referans gösterilen üniversite sıralamalarının yayıncısı olan ve İngiltere’de yayınlanan Times Higher Education (THE), 12 Ekim 2022 Çarşamba günü, dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasını açıkladı.





Değerlendirmede; Eğitim: Çevreyi Öğrenme (%27.5), Araştırma: Sayı, Gelir ve İtibar (%27.5), Atıflar: Araştırma Etkinliği (%35), Uluslararası Görünüm: Personel, Öğrenciler ve Araştırma (%7.5) ile Endüstriyel Gelir: Buluş (%2.5) olmak üzere 5 kategoride 13 performans göstergesi ele alındı.





104 ülkeden 1,799 üniversitenin sıralamaya girme başarısını gösterdiği sonuçlara göre Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 501-600 bandındaki yerini korudu. THE Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda birinci sırayı Oxford Üniversitesi elde ederken, ikinci sırada Harvard Üniversitesi yer aldı. Cambridge Üniversitesi ile Stanford Üniversitesi ise üçüncü sırayı paylaştı.





DAÜ Türkiye’de İkinci Sırada

DAÜ, THE Dünya Üniversiteler Sıralaması’na girme başarısını gösteren Türkiye üniversiteleri arasında en yüksek ikinci bantta yer aldı. Toplamda 21 Türkiye üniversitesinin yer aldığı listede; Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve Çankaya Üniversitesi 401-500 bandında yer alarak birinci sırayı elde ederken, DAÜ ile ODTÜ 501-600 bandında ikinci sırayı paylaştı.





Tescillenmiş Eğitim Kalitesi

Doğu Akdeniz Üniversitesi yükseköğrenim kurumu olmanın gereği olarak eğitim kalitesinin geliştirilmesine büyük önem vermektedir. Uluslararası akreditasyon, denklik ve üyelikler vizyonunun bir parçası olan DAÜ, tüm akademik ve yönetsel birimlerinde bu doğrultuda başarılar elde etmiş ve bu yönde çalışmalarına devam etmektedir.





Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin 50’nin üzerinde programı 13 farklı uluslararası akreditasyon kurumu tarafından akredite edilmiştir. Ayrıca, 5 program da şu an aktif olarak akreditasyon sürecine başlamıştır.





Ayrıca DAÜ’nün 45’in üzerinde farklı uluslararası kuruluşa üyeliği bulunmaktadır. Tüm bunlara ek olarak DAÜ birçok farklı kuruluş tarafından yapılan sıralamalarda da Dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer almaktadır.





Bunlardan bazıları şu şekildedir;

Sıralamalar

Times Higher Education Alan Sıralamasına göre DAÜ, 2023 yılında İşletme ve Ekonomi alanında dünya genelinde en iyi 201-250 üniversite arasında, Mühendislik alanında 251-300 bandında ve Fen Bilimleri alanında ise 201-250 bandında yer almaktadır.





QS Stars üniversite değerlendirme sistemi, üniversiteleri sıralama listelerine kıyasla daha ayrıntılı olarak değerlendiren bir sistemdir. 2020 QS Stars değerlendirmesinde, DAÜ genel olarak 4 yıldız





almış, sekiz kategorinin beşinden (eğitim ve öğretim, istihdam, uluslararasılaşma, kampüs olanakları ve donanım, kapsayıcılık) 5 tam yıldız almaya hak kazanmıştır.





Nature Index

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Nature Index’in 2022 üniversiteler ve enstitüler sıralamasının Fiziksel Bilimler kategorisinde Kuzey Kıbrıs’ın en iyi üniversitesi, tüm adanın ise 2’nci en iyi yükseköğretim ve araştırma kurumu oldu.





ShangaiRanking

Uluslararası bağımsız derecelendirme kuruluşları tarafından dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterilen Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Çin merkezli ShanghaiRanking tarafından açıklanan Dünya Üniversiteler Akademik Sıralaması 2022’de yine dünyanın en iyileri arasında yer aldı.





Turizm ve Otelcilik Bilimleri alanında dünyada 40. sırayı elde eden DAÜ, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da listeye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) girme başarısını gösteren tek üniversite olurken, ada ve Türkiye genelinde yine birinci sıradaki yerini korudu.





GRAS: Global Ranking of Academic Subjects (Akademik Alan Küresel Sıralaması)

2022 GRAS, Doğa Bilimleri, Mühendislik, Fen Bilimleri, Tıp Bilimleri ve Sosyal Bilimler genelinde 54 farklı konuda üniversite sıralamalarını içerir. 93 farklı ülke ve bölgeden 4,000 üniversiteden 1,800'den fazlası bu sıralamalarda yer almaktadır.





DAÜ, 2022 yılında Turizm ve Otelcilik Yönetimi alanında dünya genelinde 40. sırada ve ayrıca, Ekonomi alanında da 401-500 bandında yer almaktadır.







