Dünya Kuzey Kore ABD ve Güney Korenin tatbikatı sırasında 4 füze ateşledi
ASYA

Kuzey Kore ABD ve Güney Kore'nin tatbikatı sırasında 4 füze ateşledi

Kuzey Kore'nin, ABD ve Güney Kore'nin devam eden ortak askeri tatbikatı sırasında 4 füze fırlattığı belirtildi.

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Haber Merkezi AA
Kuzey Kore ABD ve Güney Korenin tatbikatı sırasında 4 füze ateşledi
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Güney Koreli askeri yetkililerden yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin batı kıyısından öğle saatlerinde 4 kısa menzilli füzenin ateşlendiği belirtildi.

Açıklamada, füzelerin ateşlendikten sonra yaklaşık 130 kilometre uçtuğu ve ülkenin batı denizine düştüğü ifade edildi.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, bugün sona ermesi planlanan tatbikata en az bir "B-1B" bombardıman uçağının dahil olacağını açıklamıştı.

Son dönemlerin en büyüğü olduğu kaydedilen hava tatbikatına Güney Kore, yaklaşık 240 savaş uçağıyla katılıyor.

ABD'den Kuzey Kore'ye gözdağı: Süpersonik bombardıman uçağı da katılacak
FOTOĞRAF 9
Title
Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün sona ermesi planlanan tatbikata en az bir B-1B bombardıman uçağının dahil olacağı belirtildi.
Title
ABDli ve Güney Koreli yetkililer, konuya ilişkin ayrıntı paylaşmadı.
Title
Son dönemlerin en büyüğü olduğu kaydedilen hava tatbikatına Güney Kore, yaklaşık 240 savaş uçağıyla katılıyor.
Title
Kuzey Kore, tatbikat öncesinde tatbikatları potansiyel bir işgal için hazırlık olarak değerlendirerek ABDyi daha güçlü takip tedbirleri uygulayacağı konusunda uyarmış, ardından da en az 10 füze denemesi gerçekleştirmişti.
Title
ABD ve Güney Kore’nin, Kuzey Kore’nin füze denemeleri sonrası gerilimin arttığı Kore Yarımadası’nda geniş çaplı ortak hava tatbikatlarına başladığı bildirilmişti.
Title
ABD ve Güney Kore, ortak tatbikatlarının ilkini 2015te düzenlemişti. Tatbikatlar, 2018de eski Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in’in Kuzey Kore ile uzlaşma politikalarının bir parçası olarak askıya alınmıştı.
Title
Son aylarda yaptığı füze denemeleri ile tepkileri üzerine çeken Kuzey Kore, en son 28 Ekim’de Doğu Denizi (Japon Denizi) yönüne 2 balistik füze fırlatmıştı.
Title
Pyongyang yönetimi, 2022 başından beri Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ederek 28. denemesini gerçekleştirmişti.
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ABD'den Kuzey Kore'ye gözdağı: Süpersonik bombardıman uçağı da katılacak
ABD ve Güney Kore'nin, Kuzey Kore'nin füze denemeleri sonrası gerilimin arttığı Kore Yarımadası'nda geniş çaplı ortak hava tatbikatlarına başladığı bildirilmişti. Ortak askeri tatbikata süpersonik bombardıman uçağının da katılacağı açıklandı.


Kuzey Kore, tatbikat öncesinde tatbikatları "potansiyel bir işgal için hazırlık" olarak değerlendirerek ABD'yi "daha güçlü takip tedbirleri" uygulayacağı konusunda uyarmış, ardından da en az 10 füze denemesi gerçekleştirmişti.

ABD ve Güney Kore’nin, Kuzey Kore’nin füze denemeleri sonrası gerilimin arttığı Kore Yarımadası’nda geniş çaplı ortak hava tatbikatlarına başladığı bildirilmişti.

Kuzey Kore'den yeni füze denemeleri: Japonya'dan açıklama geldi
DÜNYA
Kuzey Kore'den yeni füze denemeleri: Japonya'dan açıklama geldi

ABD ve Güney Kore, ortak tatbikatlarının ilkini 2015'te düzenlemişti. Tatbikatlar, 2018'de eski Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in’in Kuzey Kore ile uzlaşma politikalarının bir parçası olarak askıya alınmıştı.

Son aylarda yaptığı füze denemeleri ile tepkileri üzerine çeken Kuzey Kore, en son 28 Ekim’de Doğu Denizi (Japon Denizi) yönüne 2 balistik füze fırlatmıştı.

Pyongyang yönetimi, 2022 başından beri Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ederek 28. denemesini gerçekleştirmişti.

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