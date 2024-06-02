Kuzey Kore Güney Kore'ye 720 çöp balonu daha gönderdi: Ahlak dışı provokasyon!

Kuzey Kore, Güney Koreli aktivistler tarafından balonlarla ülkeye gönderilen propaganda broşürlerine misilleme yaparak içi çöp ve gübre dolu 150'den fazla balonu sınır bölgelerine uçurdu. Balonların fotoğraflarını yayınlayan Güney Kore, "Kuzey Kore'nin bu eylemleri uluslararası hukuku açıkça ihlal etmekte ve halkımızın güvenliğini ciddi şekilde tehdit etmektedir. Kuzey Kore'ye insanlık dışı ve kaba eylemlerini derhal durdurma çağrısı yapıyoruz" açıklamasında bulundu.