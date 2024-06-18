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Dünya

Kuzey Kore ikinci kez sınırı ihlal etti: Güney Kore ordusu ateş açtı

Kuzey Kore askerleri ikinci kez Güney Kore ile çeşitli propaganda eylemlerine sahne olan sınırı geçti. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), Kuzey Kore'den 30 kişilik asker grubunun yine Askerden Arındırılmış Bölge'deki (DMZ) sınırı geçmesi üzerine uyarı ateşi açıldığını bildirdi.

10:30 - 18/06/2024 Salı
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), Kuzey Kore'den 20 ila 30 kişilik asker grubunun yine kısa süreliğine iki Kore'yi birbirine bağlayan, Askerden Arındırılmış Bölge'deki (DMZ) sınırı geçtiğini bildirdi.


Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından Kuzey sınırındaki hareketliliğe ilişkin açıklama yapıldı.


İkinci kez sınır ihlali

Açıklamada, 20 ila 30 kişilik Kuzey Koreli asker grubunun, Koreleri birbirine bağlayan, DMZ içinde bulunan Askeri Sınır Çizgisi'ni (MDL) geçtiği belirtildi.


Güney Kore ordusunun uyarı ateşi açmasının ardından Kuzey Koreli askerlerin ülkelerine döndüğü kaydedildi.


Genelkurmay Başkanlığından bir yetkili, sınır ihlalinin "yanlışlıkla" yapıldığının değerlendirildiğini bildirdi.


Kuzey Kore sınır bölgesindeki faaliyetlerini artırmıştı 

Yaklaşık 20 Kuzey Koreli askerin 9 Haziran'da Koreleri birbirine bağlayan, Askerden Arındırılmış Bölge'de bulunan Askeri Sınır Çizgisi'ni geçtiği bildirilmişti.



#Askerden Arındırılmış Bölge
#Askeri Sınır Çizgisi
#Güney Kore
#Kuzey Kore
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