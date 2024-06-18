Kuzey Kore ikinci kez sınırı ihlal etti: Güney Kore ordusu ateş açtı

Güney Kore ve Kuzey Kore arasında son günlerde tırmanan gerginlik, bu kez sınır hattına sıçradı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada, yaklaşık 20 Kuzey Kore askerinin Pazar günü yerel saatle 12.30 sıralarında Askerden Arındırılmış Bölge (DMZ) içinde yer alan Askeri Sınır Çizgisi'ni (MDL) geçtiği bildirildi. Gelişmenin ardından Güney Koreli askerlerin uyarı ateşi açtığı belirtilirken, Kuzey Koreli askerlerin ise kısa süre sonra kendi ülke sınırlarına çekildiği aktarıldı.