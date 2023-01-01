Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Rusya’dan ayrıldı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya'nın Komsomolsk-na-Amure şehrindeki uçak fabrikasını ziyaret etti. Rusya hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Kim, ülkeye yaptığı resmi ziyareti kapsamında Rusya Birleşik Uçak Şirketinin (UAC) şubesi olan Komsomolsk-na-Amure'deki Yuri Gagarin uçak fabrikasına giderek, incelemelerde bulundu. Kim'e, Rusya Başbakan Yardımcısı, Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov eşlik etti.