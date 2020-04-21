Dünya Kuzey Kore lideri Kimin ameliyat sonrası sağlık durumunun ağır olduğu iddia edildi
ASYA

Kuzey Kore lideri Kim'in ameliyat sonrası sağlık durumunun ağır olduğu iddia edildi

ABD istihbaratının, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, geçirdiği kalp ameliyatı sonrası sağlık durumunun ağır olduğuna ilişkin istihbaratı değerlendirdiği iddia edildi. Haberde diğer bir Amerikalı yetkili de Kim'in sağlığına ilişkin bilgilerin doğruluğunu teyit etti ancak durumunun ne kadar ciddi olduğunu değerlendirmenin zor olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi AA
Kim Jong Un
Kim Jong Un

CNN televizyonuna konuşan bir istihbarat yetkilisi, "ABD'nin, Kuzey Kore lideri Kim'in bir ameliyat sonrası sağlık durumunun ağır olduğuna ilişkin istihbaratı değerlendirdiğini" ileri sürdü.

Haberde diğer bir Amerikalı yetkili de Kim'in sağlığına ilişkin bilgilerin doğruluğunu teyit etti ancak durumunun ne kadar ciddi olduğunu değerlendirmenin zor olduğunu ifade etti.

Güney Kore, Kim'in sağlığının bozulduğuna dair işaret görmüyor

Güney Kore haber ajansı Yonhap ise konuya ilişkin haberinde, Güney Kore istihbaratının, Kuzey Kore liderinin sağlık durumuna ilişkin olağan dışı bir durum görmediğini aktardı.

Ajansa konuşan istihbarat yetkilisi, Kim'in sağlığının bozulduğuna dair herhangi bir işaret görülmediğini belirterek Kuzey Kore liderinin birkaç gün öncesine kadar halkın karşısına çıktığını kaydetti.

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Kuzey Kore resmi yayın organı Daily NK gazetesinde, Kim Jong-un'un, 12 Nisan’da kardiyovasküler ameliyat geçirdiği ve Hyangsan bölgesindeki konutunda tedavi gördüğü bilgisi yer almıştı.

  • Kim'in sağlığının "çok sigara içme, obezite ve aşırı çalışma" nedeniyle bozulduğu ifade edilen haberde, Kuzey Kore liderini tedavi eden tıbbi ekibin çoğunun, Kim'in sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine 19 Nisan'da Pyongyang'a döndüğü, sadece bir kısmının iyileşme döneminde Kim'e refakat ettiği belirtilmişti.

Kim Jong-un’un, 15 Nisan'da, 1994'te ölen ülkenin kurucusu dedesi Kim Il-sung'un 108. doğum günü münasebetiyle düzenlenen kutlamamaya katılmaması, sağlık durumuna ilişkin söylentilere neden olmuştu.

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