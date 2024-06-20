|
Dünya

Kuzey Kore ve Rusya Arasında İmzalanan Anlaşma Soğuk Savaş Dönemini hatırlattı

Rusya ile Kuzey Kore 'Stratejik Ortaklık Anlaşması' imzaladı. Kuzey Kore, stratejik ortaklık anlaşmasının, Soğuk Savaş dönemindeki Sovyetler Birliği ile askeri ittifaka benzer bir "pakt" olduğu mesajını verdi. Anlaşmada, bir tarafın saldırıya uğraması halinde askeri yardım ve başka ülkelerle diğer tarafın çıkarları aleyhine anlaşma yapmama taahhütleri bulunuyor.

10:20 - 20/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 10:24 - 20/06/2024 Perşembe
AA
Rusya ile Kuzey Kore 'Stratejik Ortaklık Anlaşması' imzaladı.
Rusya ile Kuzey Kore 'Stratejik Ortaklık Anlaşması' imzaladı.
Kuzey Kore ajansı KCNA, yayımladığı haberde dün imzalanan anlaşmada
"bir tarafın saldırıya uğraması halinde askeri yardım"
ve
"başka ülkelerle diğer tarafın çıkarları aleyhine anlaşma yapmama"
taahhütlerinde bulunulduğunu bildirdi.

Haberde detayları aktarılan anlaşmada, "Eğer bir taraf tek bir ülke veya ülkeler grubunun işgali nedeniyle savaş durumuna girerse diğer taraf, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 51. maddesi ve Kuzey Kore ile Rusya yasalarına uygun olarak elindeki tüm imkanları seferber ederek askeri ve diğer yardımları gecikmeden yapacaktır." ifadesine yer verildiği belirtildi.


Haberde "pakt" olarak söz edilen anlaşmanın iki tarafa da "başka ülkelerle diğer tarafın çıkarları aleyhine anlaşma yapmama" yükümlülüğünü getirdiği kaydedildi.


BM Şartı'nın 51. maddesi, üye ülkelerin silahlı saldırıya uğraması halinde bireysel ve kolektif öz savunma hakkına sahip olduğunu belirtiyor.



Anlaşma, yeni bir askeri ittifak mı?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.


Rus lider Putin, anlaşmayla taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde diğerinin askeri yardımda bulunmasını taahhüt ettiğini belirtirken "ittifak" sözcüğünü kullanmaktan kaçınmıştı.


Kuzey Kore lideri Kim ise anlaşmayı "pakt" olarak niteleyerek, ilişkilerin "yüksek ittifak" seviyesine yükseltildiğini vurgulamıştı.


Sovyetler Birliği ile Kuzey Kore, Soğuk Savaş sırasında 1961'de Dostluk ve Karşılıklı Yardım Anlaşması imzalamıştı. Anlaşma, "otomatik askeri müdahale" olarak tanımlanan bir düzenleme içeriyordu. Buna göre, bir tarafın saldırıya uğraması halinde diğer tarafın tereddütsüz asker ve yardım desteği sağlaması öngörülüyordu.


#Kuzey Kore
#Rusya
#askeri ittifak
#Kim Jong Un
#Vladimir Putin
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bankalar ATM'lerden para çekme tutarlarını güncelledi: Banka kartlarıyla günlük para çekim limiti yükseldi!