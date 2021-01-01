Kuzey Kore'de 1995'ten beri bir ilk yaşandı

Kuzey Kore halkı bu yıl lider Kim'den sürpriz bir kart aldı. Yeni yıl dileklerini iletmek için vatandaşlara ilk kez mektup yollayan Kim'in ifadeleri arasında 'zor zamanlar' vurgusu öne çıktı.

ZOR ZAMANLAR VURGUSU

Sputnik'te yer alan habere göre Kuzey Kore'de 1995'ten beri ilk kez liderden vatandaşlara yeni yıl tebrik kartı gitti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, kendisi için de bir ilk olan bu kartlarda halkına 'bu zor zamanlarda' verdikleri destek ve yönetime duydukları güven için teşekkür etti.

Resmi ajans KCNA'nın aktardığına göre "Halkımızın ideal ve arzularının gerçek olacağı yeni dönemi erkene çekmek için sıkı çalışacağım" diyen Kim vatandaşlara sağlık ve mutluluk diledi.