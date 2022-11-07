Kuzey Kore'den ABD açıklaması: Merkezlerini hedef aldık

Kuzey Kore ordusundan yapılan açıklamada, çeşitli füzelerin kullanıldığı denemelerde nükleer kapasiteli füzelerin de olduğu bilgisi paylaşıldı.

Güney Kore ve ABD'nin bölgedeki hava üslerini ve operasyon komuta sistemlerini hedefleyerek füze testleri yapıldığına işaret edilen açıklamada, Güney'in tatbikatları "provokatif" olarak nitelendirildi.

Ayrıca, söz konusu girişimlere yönelik askeri önlemlerle yanıt vermeye devam edileceği vurgulandı.

Güney Kore ile ABD'nin tatbikatı tepkileri artırmıştı

ABD ve Güney Kore’nin, Kuzey’in füze denemeleri sonrası gerilimin arttığı Kore Yarımadası'nda geniş çaplı ortak hava tatbikatlarına başladığı bildirilmişti.

Kuzey Kore, ABD ile Güney arasında geçen hafta düzenlenen ve yaklaşık 240 savaş uçağının katıldığı askeri tatbikata tepki göstermişti.

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Kuzey Kore'den askeri tatbikatları uzatan ABD ve Güney Kore'ye tehdit

Tatbikatları "potansiyel bir işgal için hazırlık" olarak değerlendirerek ABD'ye "daha güçlü takip tedbirleri" uygulayacağı konusunda uyarıda bulunan Pyongyang, ardından da en az 10 füze denemesi gerçekleştirmişti.

Son olarak, Güney Koreli askeri yetkililer 5 Kasım'da, Kuzey Kore'nin, ABD ile Güney'in ortak askeri tatbikatı sırasında 4 füze fırlattığını bildirmişti.

ABD ve Güney Kore, ortak tatbikatlarının ilkini 2015'te düzenlemişti. Tatbikatlar, 2018'de eski Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in Kuzey Kore ile uzlaşma politikalarının bir parçası olarak askıya alınmıştı.