Dünya Kuzey Koreden ABDye bir tehdit daha Bedelini en korkunç şekilde öderler
ASYA

Kuzey Kore’den ABD’ye bir tehdit daha: Bedelini en korkunç şekilde öderler

ABD ve Güney Kore’ye bölgede yürüttükleri askeri tatbikatları durdurma çağrısı yapan Kuzey Kore, Washington-Seul ittifakının kendilerine karşı silah kullanması halinde "Ordusunun özel araçlarının stratejik görevlerini derhal yerine getireceği" uyarısında bulundu.

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Haber Merkezi İHA
Kuzey Kore’den ABD’ye bir tehdit daha: Bedelini en korkunç şekilde öderler
Kuzey Kore’den ABD’ye bir tehdit daha: En korkunç bedeli öderler

Kuzey Kore’nin ardı ardına gelen füze denemeleri ve ABD - Güney Kore ittifakının yürüttüğü ortak tatbikatlar Kore Yarımadası’nda tansiyonu yükseltirken, Pyongyang yönetiminden gerilimi artıracak bir açıklama daha geldi.


Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Sekreteri Pak Jong Chon devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, ABD ve Güney Kore’nin an itibariyle gerçekleştirdiği ortak hava tatbikatının "katılan personel sayısı ve ölçek olarak Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’ni hedef alan agresif ve kışkırtıcı bir askeri tatbikat olduğunu" söyledi. ABD Savunma Bakanlığı’nın, "Kuzey Kore hükümetini yok etme" misyonunu nükleer stratejisinin ana hedefi olarak belirlediğini savunan Pak, Güney Koreli askeri yetkililerin ise "Pyongyang’ın nükleer silah kullanması halinde Kuzey Kore hükümetinin yok edilmesi gerektiği" yönünde açıklamalarda bulunduğunu hatırlattı. "ABD ve Güney Kore’nin pervasız askeri hamlelerinin Kore Yarımadası’nda istikrarsızlığa neden olduğunu" ifade eden Pak, "ABD’nin askeri blöfü, Kore yarımadasında diğer bölgelerde olduğu gibi asla işe yaramaz" dedi.

Sadece tehdit olarak algılamak hata olur

ABD ve Güney Kore’nin Pyongyang’a karşı silah kullanmaya cesaret etmesi halinde "Kuzey Kore ordusunun özel araçlarının stratejik görevlerini derhal yerine getireceği" uyarısında bulunan Pak, böyle bir durumda "ABD ve Güney Kore’nin şok edici bir olayla karşı karşıya kalacağını ve en korkunç bedeli ödeyeceğini" belirtti. "Bunu içi boş bir tehdit olarak algılamanın büyük bir hata olacağını" vurgulayan Pak, "ABD ve Güney Kore’ye askeri tatbikatlara ve kışkırtıcı eylemlere son verme" çağrısında bulundu.

Kuzey Kore’den peş peşe açıklamalar

Güney Kore ve ABD, son 5 yılın ilk büyük ölçekli ortak hava tatbikatına 31 Ekim’de başlamış, 5 gün sürecek tatbikatta 2 ülkeden 240 savaş uçağının yer alacağı açıklanmıştı. Tatbikatın, iki ülkenin ortak hava operasyonlarının başarısını doğrulamayı hedeflediği kamuoyuna yansımıştı. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı ise dün yaptığı açıklamada, ABD ve Güney Kore’nin bölgede başlattığı ortak hava tatbikatına atıfta bulunarak, askeri provokasyonların sürmesi halinde daha güçlü tedbirler alınacağını duyurmuştu.

'Kuzey Kore en az 10 füze denemesi yaptı'

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin en az 10 füze denemesi yaptığını duyurdu.

Başkanlık açıklamasında, Wonsan dahil farklı bölgelerden ateşlenen en az 10 füzenin, Kuzey Kore'nin doğu ve batı kıyılarına düştüğü belirtildi.

Füzelerden birinin, iki ülke arası fiili deniz sınırının güney tarafına düştüğü aktarılan açıklamada, denemeler "tahammül edilemez" şeklinde nitelendirildi.

'Güney Kore üç füzeyle karşılık verdi'

Güney Kore, Kuzey Kore'nin en az 10 füze denemesi yapmasına, Doğu Denizi'ne savaş uçaklarıyla yaptığı 3 füze atışıyla karşılık verdi.

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