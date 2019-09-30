Dünya Kuzey Koreden ABDye mesaj Nükleer müzakerelerin başarısı size bağlı
AMERİKA

Kuzey Kore'den ABD'ye mesaj

Kuzey Kore'den ABD'ye mesaj: Nükleer müzakerelerin başarısı size bağlı

Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kim Song, ABD ile yürütülen nükleer görüşmelerde, Singapur Zirvesi'nden bu yana çok az ilerleme kaydedildiğini belirtti. Kim

Song ayrıca, "Kuzey Kore-ABD müzakereleri yeni bir fırsat penceresi mi olacak yoksa krizi derinleştirecek mi? Bu tamamen ABD'ye bağlı" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Kuzey Kore'den ABD'ye mesaj. (arşiv)
Kuzey Kore'den ABD'ye mesaj. (arşiv)

Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kim Song, ABD ile yürütülen nükleer görüşmelerde, Singapur Zirvesi'nden bu yana çok az ilerleme kaydedildiğini belirterek, "Kuzey Kore-ABD müzakereleri yeni bir fırsat penceresi mi olacak yoksa krizi derinleştirecek mi? Bu tamamen ABD'ye bağlı." dedi.

"Barış ABD'ye bağlı"

  • Kim, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, Kore Yarımadası'nda barışın ABD ve Kuzey Kore liderleri arasında geçen sene 12 Haziran'da Singapur'da gerçekleşen zirvede alınan kararların tam uygulanmasıyla mümkün olduğuna dikkati çekti.

Kim, "ABD-Kuzey Kore zirvesinin üzerinden bir yıldan uzun bir süre geçti ve iki ülke arasındaki ilişkilerde çok az ilerleme kaydedildi" ifadesini kullandı.

Kore Yarımadası'nın 'ABD'nin siyasi ve askeri provokasyonlarının neden olduğu gerginlikten kaynaklanan kısır döngüden çıkamadığını' vurgulayan Kim, "ABD'nin mevcut hesaplarını bırakıp bize karşı yeni bir yaklaşım sergilemesi gerekti ve biz de ABD'nin bu cesur adımını sabırla bekledik" diye konuştu.

  • Kim, ABD ile görüşmelere devam etme konusunda istekli olduklarının altını çizerek, "Kuzey Kore-ABD müzakereleri yeni bir fırsat penceresi mi olacak yoksa krizi derinleştirecek mi? Bu tamamen ABD'ye bağlı." değerlendirmesinde bulundu.

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