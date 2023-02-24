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Dünya

Kuzey Kore'den ABD'ye tehdit: Savaş ilanı sayılacak

Kuzey Kore, ABD'nin Kore Yarımadası'ndaki "düşmanca faaliyetlerini" sürdürmesini "savaş ilanı" sayacağını duyurdu.

17:20 . 24/02/2023 Cuma
AA
Arşiv

Arşiv

Yonhap'ın, Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı ABD İşlerinden Sorumlu Daire Başkanı Kwon Jong-gun, ABD'nin Güney Kore ile düzenlediği askeri tatbikatları "düşmanca faaliyetler" olarak niteleyerek, bunların devamının "savaş ilanı" olarak değerlendirileceğini söyledi.

Kwon, KCNA'ya yaptığı yazılı açıklamada, Kore Yarımadası'ndaki askeri gerilimin "kısır döngüye" girmesini önlemenin tek yolunun, ABD'nin Güney Kore'ye stratejik varlıklar konuşlandırmayı durdurması ve bölgedeki tatbikatlara son vermesinden geçtiğini savundu.

ABD ve Güney Kore'nin askeri tatbikatlarını kınayan Kwon,
"ABD, defalarca yapılan uyarılara rağmen düşmanca ve provokatif eylemlerini sürdürürse, Kuzey Kore'nin bunu 'savaş ilanı' olarak kabul edebileceğini unutmamalıdır." i
fadesini kullandı.

Kwon ayrıca Güney Kore heyetinin ABD'deki denizaltı üssüne yaptığı ziyareti de eleştirerek, "Bu, Kuzey Kore'yi köşeye sıkıştırma çabalarının ulaştığı seviyeyi açıkça kanıtlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Kuzey Kore'nin füze denemelerine yönelik tepkilerinin yersiz olduğunu kaydeden Kwon, bu testlerin "meşru müdafaa hakkı" olduğunu savundu.

Kwon, "BMGK, Kore Yarımadası'nda barışa katkıda bulunmak gibi bir niyeti varsa, stratejik varlıklarını bölgeye konuşlandıran ve askeri tatbikat düzenleyerek gerilimi tırmandıran ABD ve Güney Kore'yi sert bir şekilde kınamak zorunda." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore'nin geçen yıl yaptığı füze denemeleri ve Güney Kore ile ABD'nin ortak askeri tatbikatı, bölgedeki tansiyonu tekrar yükseltmişti.

Doğu ve batıya çeşitli tip ve menzillerde 90'ı aşkın füze fırlatan Pyongyang yönetimi, kasım başında sadece bir günde 23 füze ateşledi.

Pyongyang, 2023'ün ilk saatlerinde de balistik füze denemesi yapmıştı.

Kuzey Kore'nin son haftalarda artan füze denemelerine karşılık Güney Kore, ABD ile hava tatbikatı yaptıklarını bildirmişti.



#"savaş ilanı"
#ABD
#askeri tatbikat
#Güney KORE
#Kuzey Kore
2 saat önce
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Kuzey Kore'den ABD'ye tehdit: Savaş ilanı sayılacak
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