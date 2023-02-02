Kuzey Kore’den ABD'ye topyekun savaş tehdidi: Nükleer silah kullanırız

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kore Yarımadası’ndaki ve bölgedeki askeri ve siyasi durum, ABD ve müttefiklerinin pervasız çatışma yanlısı manevraları ve düşmanca eylemleri nedeniyle kırmızı çizgiye ulaştı" ifadeleri kullanıldı. Austin’in Seul ziyaretine atıfla, "Bu, ABD’nin Kore Yarımadası’nı devasa bir savaş cephaneliğine ve kritik bir savaş bölgesine dönüşmesiyle sonuçlanacak tehlikeli senaryosunun güçlü bir göstergesidir" denilen açıklamada, "Pyongyang’ın, ABD’nin muhtemel bir askeri harekatına ’nükleer silaha karşı nükleer silah topyekun savaşa karşı topyekun savaş’ ilkesi çerçevesinde en sert tepkiyi vereceği" belirtildi. "ABD’nin Kore Yarımadası ve çevresine stratejik varlıklar konuşlandırmaya devam etmesi halinde Pyongyang’ın caydırıcı faaliyetlerini sürdüreceğinin" vurgulandığı açıklamada, "Washington’un düşmanca politikası" nedeniyle Kuzey Kore’nin ABD ile herhangi bir diyalog arayışında olmadığı aktarıldı.