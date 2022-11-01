Dünya Kuzey Koreden ABDye uyarı Ortak tatbikatlara karşılık verilecek
ASYA

Kuzey Kore'den ABD'ye uyarı: Ortak tatbikatlara karşılık verilecek

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin, dış askeri tehditlere karşı ülkeyi savunmak için "gerekli tüm önlemleri" almaya hazır olduğunu açıkladı. Açıklamada, askeri tatbikatlar nedeniyle ABD "barış ve güvenliği yok etmenin baş suçlusu" olarak gösterildi. Ortak askeri tatbikatların "potansiyel bir işgal için hazırlık" olarak nitelendirildiği açıklamada, "ABD ciddi askeri provokasyonlarda ısrar ederse, Kuzey Kore daha güçlü takip tedbirlerini dikkate alacaktır." ifadesi kullanıldı.

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Kuzey Koreden ABDye uyarı: Ortak tatbikatlara karşılık verilecek
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Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin, dış askeri tehditlere karşı ülkeyi savunmak için "gerekli tüm önlemleri" almaya hazır olduğunu açıkladı.

Açıklamada, askeri tatbikatlar nedeniyle ABD "barış ve güvenliği yok etmenin baş suçlusu" olarak gösterildi.

Ortak askeri tatbikatların "potansiyel bir işgal için hazırlık" olarak nitelendirildiği açıklamada, "ABD ciddi askeri provokasyonlarda ısrar ederse, Kuzey Kore daha güçlü takip tedbirlerini dikkate alacaktır." ifadesi kullanıldı.

ABD ve Güney Kore'den ortak tatbikat

ABD ve Güney Kore'nin, dün Kuzey Kore'nin füze denemeleri sonrası gerilimin arttığı Kore Yarımadası'nda geniş çaplı ortak hava tatbikatlarına başladığı duyurulmuştu.

ABD ve Güney Kore, ortak tatbikatlarının ilkini 2015'te düzenlemişti. Tatbikatlar, 2018'de eski Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in Kuzey Kore ile uzlaşma politikalarının bir parçası olarak askıya alınmıştı.

Son aylarda yaptığı füze denemeleri ile tepkileri üzerine çeken Kuzey Kore, en son 28 Ekim'de Doğu Denizi (Japon Denizi) yönüne iki balistik füze fırlatmıştı.

Pyongyang yönetimi, 2022 başından beri Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ederek 28. denemesini gerçekleştirmişti.

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