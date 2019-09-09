Dünya Kuzey Koreden ABDye yeşil ışık Kapsamlı müzakereye hazırız
ASYA

Kuzey Kore'den ABD'ye yeşil ışık: Kapsamlı müzakereye hazırız

Kuzey Kore, ABD'ye nükleer görüşmelerin bu ayın sonunda yeniden başlaması yönünde yeşil ışık yaktı. Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son Hui, "ABD ile eylül sonunda kararlaştırılacak yer ve zamanda karşılıklı oturmaya ve şimdiye kadar müzakere ettiğimiz meseleleri kapsamlı şekilde ele almaya istekliyiz" dedi.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Trump - Kuzey Kore lideri Kim Jong Un
ABD Başkanı Trump - Kuzey Kore lideri Kim Jong Un

Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son Hui, Washington'ın Pyongyang için kabul edilebilir yeni bir teklifle gelmesi kaydıyla, ülkesinin ABD ile nükleer silahların ortadan kaldırılmasına ilişkin görüşmelere eylül sonunda yeniden başlamaya istekli olduğunu belirtti.

Choe, "ABD ile eylül sonunda kararlaştırılacak yer ve zamanda karşılıklı oturmaya ve şimdiye kadar müzakere ettiğimiz meseleleri kapsamlı şekilde ele almaya istekliyiz." dedi.

ABD'nin, hem Washington'ın hem de Pyongyang'ın çıkarlarını karşılayacak alternatif bir çözüm yolu bulacağına inanmak istediğini söyleyen Choe, Kuzey Kore'nin, ABD'ye nükleer müzakerelerin kurtarılması yönünde yeni teklifler sunmak için "yeterli zaman" verdiği değerlendirmesinde bulundu.

Choe, ABD tarafının, ülkesinin onaylayacağı yeni teklifler sunmaması halinde iki ülke arasındaki görüşmelerin son bulabileceğini ifade etti.

Trump-Kim zirvesinden sonuç çıkmamıştı

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da yapılan tarihi zirvede bir araya gelmiş, burada Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barış konusunda mutabakata varılmıştı.

  • İki lider 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir kez daha görüşmüş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız sona ermişti. Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." demişti.

Trump ile Kim, son olarak 30 Haziran'da Kuzey ve Güney Kore arasında bulunan "silahsızlandırılmış bölge"de görüşmüş, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

Diğer yandan, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, 16 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ABD ve Güney Kore arasında bu ay "19-2 Dong Maeng" tatbikatının yapılması halinde Pyongyang'ın, Washington ile çalışma düzeyindeki müzakerelere yeniden başlama konusunda varılan anlaşmayı tekrar gözden geçireceğini belirtmişti.

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"ABD, Kuzey Kore ile müzakerelere yeniden başlamaya hazır"

ABD yönetiminin Kuzey Kore özel temsilcisi Stephen Biegun, geçen ay Güney Kore'ye yaptığı ziyareti sırasında Washington'un Pyongyang ile nükleer müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduğunu belirtmişti.

  • Biegun, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile son görüşmesinin akabinde ekibine Kuzey Kore ile görüşmeleri yeniden başlatma görevi verdiğini söylemişti.

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