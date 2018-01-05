Kuzey ve Güney Kore ilk kez görüşecek

Kuzey Kore, Güney Kore'nin görüşme teklifini kabul ettikten sonra iki ülke 9 Ocak'ta iki yıldan uzun süredir ilk kez resmi görüşmeler yapacak.

ABD ve Güney Kore bundan birkaç saat önce ortak askeri tatbikatlarını ertelediler.

Yeni yıl dolayısıyla 1 Ocak'ta yaptığı açıklamada Güney Kore'de düzenlenecek PyeongChang Kış Olimpiyatlarına heyet gönderilebileceğini kaydeden Kim, bu konuda Seul ile "görüşmelere açık" olduklarını ifade etmişti ancak Kuzey Kore'yi tekrar tekrar nükleer güç ilan etmişti. Güney Kore'de bu açıklamaya cevaben Kuzey Kore'ye 9 Ocak'ta Panmunjom sınır köyünde üst düzey görüşmeler yapma teklifinde bulunmuştu.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore'nin 9 Ocak'ta yapılacak görüşmeler için açıklama yaparak onay gönderdiğini söyledi. Kuzey Kore ve Güney Kore en son Aralık 2015'te resmi görüşmeler yaptılar.

Bakanlık sözcüsü Baik Tae-hyun yaptığı açıklamada, görüşmelerin Panmunjom sınır köyünde yapılacağını ve her iki tarafın yetkililerinin Pyeongchang Kış Olimpiyatları ve aralarındaki ilişkilerin geliştirilmesi konularını görüşmesi beklendiğini belirtti.

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Japonya Savunma Bakanı, Kuzey Kore'nin silah programını geliştirmeye devam edeceğini ve Tokyo'nun tetikte kalacağını söyleyerek görüşmelere ilişkin temkinli bir açıklama yaptı.

Japonya Savunma Bakanı Itsunori Onodera Tokyo'da katıldığı basın toplantısında "Sert savunma yaklaşımını sürdürmenin önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Onodera "Kuzey Kore açık diyalog ve kışkırtma aşamalarından geçiyor ancak her iki şekilde de Kuzey Kore nükleer ve füze gelişimini sürdürüyor ve uyarı ve gözetim (faaliyetimizi) azaltma niyetinde değiliz" dedi.

Baik, ABD ve müttefikleriyle yakın temaslarını sürdüren Seul'un Pyongyang ile görüşmeler yapacakken, Güney Kore'nin Kuzey Kore'nin nükleer silahlarını yok edilmesi amaçlı çabaların sürdürülmesi yönündeki yaklaşımında herhangi bir değişiklik olmadığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump ve Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, genellikle ilkbaharda düzenlenen yıllık büyük çaplı askeri tatbikatların Şubat ayında Pyeongchang'da yapılacak olan Kış Olimpiyatlarının ardından gerçekleşeceğini açıkladılar.

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