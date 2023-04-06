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Dünya

Lavrov: ABD’nin uyanıp diyaloğu yeniden başlatacağını umuyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “ABD ile ilişkilerin sürdürülmesi gerektiğini düşünüyorum. En azından Amerikalıların uyanıp bir tür diyaloğu yeniden başlatacaklarına dair umudumuzu kaybetmedik” dedi.

11:37 . 6/04/2023 Perşembe
DHA
Lavrov'dan ABD açıklaması

Lavrov'dan ABD açıklaması

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, geçtiğimiz günlerde ABD ile savaş halinde olduklarını ifade etmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, basın mensuplarının bu açıklamaya yönelik sorusunu yanıtladı.

Lavrov, “Aslında sıcak bir savaş aşamasındayız. Çünkü Ukraynalı Naziler Amerikan silahlarıyla savaşıyor. Amerikan yönetimi her seferinde daha fazla uzun menzilli ve ölümcül sistem tedarik etmekle tehdit ediyor. Ancak ilişkilerin sürdürülmesi gerektiğini düşünüyorum. En azından Amerikalıların uyanıp bir tür diyaloğu yeniden başlatacaklarına dair umudumuzu kaybetmedik. Göreceğiz. Çok uzun sürmeyecek” dedi.





#Rusya
#Amerika
#Lavrov
27 dakika önce
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