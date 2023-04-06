Lavrov: ABD’nin uyanıp diyaloğu yeniden başlatacağını umuyoruz

Lavrov, “Aslında sıcak bir savaş aşamasındayız. Çünkü Ukraynalı Naziler Amerikan silahlarıyla savaşıyor. Amerikan yönetimi her seferinde daha fazla uzun menzilli ve ölümcül sistem tedarik etmekle tehdit ediyor. Ancak ilişkilerin sürdürülmesi gerektiğini düşünüyorum. En azından Amerikalıların uyanıp bir tür diyaloğu yeniden başlatacaklarına dair umudumuzu kaybetmedik. Göreceğiz. Çok uzun sürmeyecek” dedi.