Lavrov duyurdu: Ankara ve Şam arasında yakında toplantı planlıyoruz

Türkiye, dış politikada açtığı yeni dönemde Suriye ile ilişkileri de normalleştiriyor.
Bu kapsamda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımlarıyla ilgili konuştu.
"Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesine yol açabilecek koşullari görüştük"
Russia Today'e (RT) röportaj veren Lavrov; Rusya, Türkiye, Suriye ve İran'ın yakın gelecekte Ankara ve Şam arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesini görüşmek üzere bir toplantı daha yapmayı planladıklarını belirtti.
"Türkler buna hazır"
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'nin Suriye'den askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır olduğunu da söyledi.
Lavrov, "Türkler buna hazır ama henüz belirli parametreler üzerinde anlaşmaya varılmadı. Mültecilerin geri dönüşü, Türk birliklerinin varlığını gereksiz kılacak terör tehdidini bastırmak için gerekli önlemler hakkında konuşuyoruz. Tüm bunlar üzerinde çalışılıyor." ifadelerini kullandı