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Lavrov duyurdu: Ankara ve Şam arasında yakında toplantı planlıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov; Rusya, Türkiye, Suriye ve İran'ın yakın gelecekte Ankara ve Şam arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesini görüşmek üzere bir toplantı daha yapmayı planladıklarını söyledi.

15:47 - 2/09/2024 Pazartesi
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

Türkiye, dış politikada açtığı yeni dönemde Suriye ile ilişkileri de normalleştiriyor.


Hem
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
hem de Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'dan gelen karşılıklı mesajlar iki ülke arasında ilk sinyalleri verdi.

Bu kapsamda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımlarıyla ilgili konuştu.


"Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesine yol açabilecek koşullari görüştük"


Russia Today'e (RT) röportaj veren Lavrov; Rusya, Türkiye, Suriye ve İran'ın yakın gelecekte Ankara ve Şam arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesini görüşmek üzere bir toplantı daha yapmayı planladıklarını belirtti.


Lavrov,
"Geçen yıl hem savunma hem de dışişleri bakanlıkları ve özel kurumların katılımıyla toplantılar düzenlemek için büyük çaba sarf ettik. Bu toplantıları Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yol açabilecek koşulları görüşmek için kullandık. Bu toplantılara Suriye, Türkiye, Rusya ve İran'dan temsilciler katıldı."
dedi.

"Türkler buna hazır"


Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'nin Suriye'den askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır olduğunu da söyledi.


Lavrov, "Türkler buna hazır ama henüz belirli parametreler üzerinde anlaşmaya varılmadı. Mültecilerin geri dönüşü, Türk birliklerinin varlığını gereksiz kılacak terör tehdidini bastırmak için gerekli önlemler hakkında konuşuyoruz. Tüm bunlar üzerinde çalışılıyor." ifadelerini kullandı


Son olarak Lavrov'un,
"Suriye hükümetine göre Ankara ile ilişkilerin normalleşmesi için Türk askerlerinin Suriye'den nihai olarak çekilme sürecine ilişkin net bir karar alınması gerekiyor"
sözleri de dikkati çekti.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Lavrov
#Rusya
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