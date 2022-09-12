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Lavrov'dan Ukrayna açıklaması: Gittikçe zorlaşıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rossiya-1 devlet kanalında “Moskova.Kremlin.Putin” programında yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması yetkilileri ve parti liderleriyle yaptığı görüşmede ülkesinin Ukrayna’daki tutumunu anlattığını aktardı.

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Haber Merkezi Diğer
Lavrovdan Ukrayna açıklaması: Gittikçe zorlaşıyor
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rossiya-1 devlet kanalında “Moskova.Kremlin.Putin” programında yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması yetkilileri ve parti liderleriyle yaptığı görüşmede ülkesinin Ukrayna’daki tutumunu anlattığını aktardı.

Rusya’nın Ukrayna ile müzakereleri reddetmediğini vurgulayan Lavrov, "Putin, müzakereleri reddedenlerin, bu süreci ne kadar geciktirirlerse, bizimle müzakere etmenin onlar için o kadar zor olacağını anlamaları gerektiğini belirtti." diye konuştu.

Lavrov, Kiev yönetiminin "müzakerelerin sadece Ukrayna’nın zaferinden sonra ve Rusya’nın Ukrayna topraklarından ayrıldığında olabileceğini" ifade ettiğini hatırlatarak, "Bize şartlarını empoze ederek konuşmaya hazır olacaklar. Bu konuda onlar Londra, Washington, Brüksel tarafından aktif olarak destekleniyorlar, hatta şımartılıyorlar. Onların seçimi bu ise, özel askeri operasyon çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in belirlediği hedeflere nasıl ulaşılacağını biliyoruz.” diye konuştu.

Ukrayna ile Rus heyetleri arasında İstanbul’da anlaşmaya ulaşılmasından iki gün sonra Buça’da yaşanan olaylarla ilgili Batı’dan hala bilgi alamadıklarını kaydeden Lavrov, burada tüm suçu Rusya’ya yıkanların, Rus ordusundaki iddialarla ilişkili isimleri, aynı Skripal olayında olduğu gibi vermediklerini anlattı.

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