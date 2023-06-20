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Dünya

Lavrov'dan Ukrayna'da çatışmaların dondurulmasına karşı çıkan NATO'ya tepki

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO'nun Ukrayna'daki çatışmaların dondurulmasına karşı çıkarak savaş istediğini, Rusya'nın da buna hazır olduğunu söyledi. Lavrov açıklamasında, "Bu o demektir ki onlar savaş istiyor. Savaşsınlar bakalım, Rusya buna hazırdır." ifadelerini kullandı.

17:31 . 20/06/2023 Salı
AA
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO'nun Ukrayna'daki çatışmaların dondurulmasına karşı çıkarak savaş istediğini, Rusya'nın da buna hazır olduğunu söyledi.


Lavrov, Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) dışişleri bakanları toplantısı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.


NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, NATO'nun Ukrayna'daki çatışmaların dondurulmasına karşı olduğu yönünde açıklamada bulunduğunu hatırlatan Lavrov,
"Bu o demektir ki onlar savaş istiyor. Savaşsınlar bakalım, Rusya buna hazırdır.
" dedi.

Lavrov, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecine de değinerek, şunları kaydetti:

  • "Bakü ve Erivan, Batı'nın iki ülke arasında barışçıl bir çözüme yardım etme yönünde samimi olmadığını anlıyor. Ne yazık ki, ABD de Avrupa Birliği de müzakerelere yardım etme arzusunda değiller. Onlarda bölgeye nüfuz etme arzusu, Rusya'nın meşru çıkarlarını zorlama arzusu görüyoruz. Batı'nın bu tür eylemleri, onun NATO ve AB sınırlarından uzak bölgelere yayılma arzusunu yansıtıyor."




#Azerbaycan
#Ermenistan
#NATO
#Sergey Lavrov
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