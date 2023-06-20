Lavrov'dan Ukrayna'da çatışmaların dondurulmasına karşı çıkan NATO'ya tepki

"Bakü ve Erivan, Batı'nın iki ülke arasında barışçıl bir çözüme yardım etme yönünde samimi olmadığını anlıyor. Ne yazık ki, ABD de Avrupa Birliği de müzakerelere yardım etme arzusunda değiller. Onlarda bölgeye nüfuz etme arzusu, Rusya'nın meşru çıkarlarını zorlama arzusu görüyoruz. Batı'nın bu tür eylemleri, onun NATO ve AB sınırlarından uzak bölgelere yayılma arzusunu yansıtıyor."