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ORTADOĞU

Le Monde: Koronavirüs aşısı jeopolitik bir silah

Fransız Le Monde gazetesi, koronavirüs salgınına karşı çare olmak için üretilen aşıların 'jeopolitik güç rekabetine' dönüştüğünü yazdı. Çin'in aşıyı kullanarak siyasi nüfuz ve ekonomik çıkarlarını güçlendirdiğini ifade eden gazete, "Salgın, ABD'nin stratejik içine çekilişini ve çok-kutupluluğu hızlandırdı" vurgusunu yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Salgına umut olan aşıya sahip olabilmek için büyük rekabet var.
Salgına umut olan aşıya sahip olabilmek için büyük rekabet var.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınına karşı çare bulabilmek için üretilen aşılar dünya kamuoyunda tartışılmaya devam ediliyor.

Fransız Le Monde gazetesi, aşıların jeopolitik güç mücadelesinde yarışa sebep olduğunu ifade etti.

"COVID aşısı yeni jeopolitik silah" başlıklı yazıda, Çin'in aşıları kullanarak siyasi ve ekonomik nüfuzunu genişletmeye çalıştığına dikkat çekildi.

"ÇİN SİYASİ NÜFUZUNU YAYMA PEŞİNDE"

"Çin aşısını ikili anlaşmalarla cüzi bedelle gelişmekte olan ülkelere satarak sağlık diplomasisi geliştiriyor. Çin siyasi nüfuzunu ve ekonomik çıkarlarını yayma peşinde."

  • 'Salgının dünyada çok kutupluluğu hızlandırdığı' analizine yer verilen yazıda, "Koronavirüs salgını ABD'nin stratejik içine çekilişini de hızlandırdı" vurgusu yapıldı.

Aşıda merak edilen soru: Çin aşısı mı, Alman aşısı mı güvenli?
OYNAT 02:54
Aşıda merak edilen soru: Çin aşısı mı, Alman aşısı mı güvenli?
Bilim, koronavirüs salgınına aşı ile çare bulmak için adeta seferber oldu. Şu ana kadar üretilen 5 aşıdan 2'si öne çıktı. Bunlardan ilki Çin aşısı, diğeri ise Türk bilim insanlarının öncülük ettiği BionTech ve Pfizer aşısı. Uzmanlara göre, geleneksel yöntemle üretilen Çin aşısı daha güvenli zira Alman-ABD ortaklığında üretilen aşı mRNA teknolojisi ile üretiliyor. Bu dünyada oldukça yeni bir teknoloji ve ilerleyen dönemde ne gibi olumsuz sonuçlar vereceği kestirilemiyor. Yeni Şafak Editörü Hasan Hız, '-Alman ve Çin aşısı arasındaki farkları 'Neler Oluyor' programında anlattı.


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