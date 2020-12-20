Le Monde: Koronavirüs aşısı jeopolitik bir silah

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınına karşı çare bulabilmek için üretilen aşılar dünya kamuoyunda tartışılmaya devam ediliyor.
Fransız Le Monde gazetesi, aşıların jeopolitik güç mücadelesinde yarışa sebep olduğunu ifade etti.
"COVID aşısı yeni jeopolitik silah" başlıklı yazıda, Çin'in aşıları kullanarak siyasi ve ekonomik nüfuzunu genişletmeye çalıştığına dikkat çekildi.
"ÇİN SİYASİ NÜFUZUNU YAYMA PEŞİNDE"
"Çin aşısını ikili anlaşmalarla cüzi bedelle gelişmekte olan ülkelere satarak sağlık diplomasisi geliştiriyor. Çin siyasi nüfuzunu ve ekonomik çıkarlarını yayma peşinde."
- 'Salgının dünyada çok kutupluluğu hızlandırdığı' analizine yer verilen yazıda, "Koronavirüs salgını ABD'nin stratejik içine çekilişini de hızlandırdı" vurgusu yapıldı.