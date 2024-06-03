LGBT sapkınlığı çocuk kanallarına kadar indi: Cartoon Network'te öpüşen erkekleri çocuklara izlettiler

LGBT sapkınlığı sınırları aştı ve ABD'de pedofiliyi meşru gösteren yayınlar yapılmaya başladı. ABD'nin Kansas eyaletinde yaşayan 18 yaş altı çocukların eşcinsel yaşama nasıl ayak uydurduklarını anlatan bir film yayınlandı. Tepki çeken filme konu olan çocuklardan en küçüğünün henüz 4 yaşında olması sapkınlığın sınırlarının olmadığını gözler önüne serdi. Kasım ayı içerisinde yayına giren 'Transhood' isimli filmi izleyenler bunun açık bir şekilde 'çocuk istismarı' olduğunu vurguladı. Sosyal medyada yayılan bir videoda dört yaşındaki erkek çocuğu Phoenix'in nasıl hissettiğini sorduklarında 'kız gibi hissettiğini' söylemekten utandığı görüntüler büyük tepki topladı.