LGBT sapkınlığı çocuk kanallarına kadar indi: Cartoon Network'te öpüşen erkekleri çocuklara izlettiler

Tüm dünyada tepki çeken ve aile yapısını hedef alan LGBT sapkınlığı çocuk kanallarına kadar indi.
LGBT sapkınlığına özendirici içerikleriyle bilinen ABD'li çocuk kanalı Cartoon Network, iğrenç paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Instagram hesabında iki erkeğin öpüştüğü görsel paylaşan çocuk kanalı Cartoon Network resmi hesabında LGBT paçavrasına yer vererek "Bu ikonik çiftlerle #OnurAyı'na başlıyoruz" paylaşımı yaptı.
İğrenç paylaşıma tepkiler çığ gibi büyürken kimi kullanıcı "Çizgi filmler çocuklar ve masumiyetleri içindir, cinselliği teşvik etmeyi bırakın." yorumu yaparken kimi kullanıcı ise "Kardeşim çizgi film ağı ne hale geldi. Artık çocuk olmadığım için mutluyum." yorumlarını yaptı.