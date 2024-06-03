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Dünya

LGBT sapkınlığı çocuk kanallarına kadar indi: Cartoon Network'te öpüşen erkekleri çocuklara izlettiler

LGBT sapkınlığına özendirici içerikleriyle bilinen ve Türkiye'de de faaliyet gösteren ABD'li çizgi film kanalı Cartoon Network, Instagram hesabında aile yapısını hedef alan bir içeriğe daha imza attı. İki erkeğin öpüştüğü görselin paylaşıldığı ve "Bu ikonik çiftlerle Onur Ayı'na başlıyoruz" ifadelerinin kullanıldığı gönderiye tepki yağdı.

10:23 - 3/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 11:17 - 3/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
ABD'li çocuk kanalı Cartoon Network'ten tepki çeken paylaşım
ABD'li çocuk kanalı Cartoon Network'ten tepki çeken paylaşım

Tüm dünyada tepki çeken ve aile yapısını hedef alan LGBT sapkınlığı çocuk kanallarına kadar indi.

LGBT sapkınlığına özendirici içerikleriyle bilinen ABD'li çocuk kanalı Cartoon Network, iğrenç paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Instagram hesabında iki erkeğin öpüştüğü görsel paylaşan çocuk kanalı Cartoon Network resmi hesabında LGBT paçavrasına yer vererek "Bu ikonik çiftlerle #OnurAyı'na başlıyoruz" paylaşımı yaptı.

İğrenç paylaşıma tepkiler çığ gibi büyürken kimi kullanıcı "Çizgi filmler çocuklar ve masumiyetleri içindir, cinselliği teşvik etmeyi bırakın." yorumu yaparken kimi kullanıcı ise "Kardeşim çizgi film ağı ne hale geldi. Artık çocuk olmadığım için mutluyum." yorumlarını yaptı.

İşte tepki çeken LGBT sapkınlığına yapılan yorumlardan bazıları;

Çizgi filmler çocuklar ve masumiyetleri içindir, cinselliği teşvik etmeyi bırakın
Kardeşim çizgi film ağı ne hale geldi.
Artık çocuk olmadığım için mutluyum." yorumlarını yaptı.

LGBT sapkınlığı sınır tanımıyor: Dört yaşındaki çocuğa 'cinsiyetsizlik' istismarı

LGBT sapkınlığı sınırları aştı ve ABD'de pedofiliyi meşru gösteren yayınlar yapılmaya başladı. ABD'nin Kansas eyaletinde yaşayan 18 yaş altı çocukların eşcinsel yaşama nasıl ayak uydurduklarını anlatan bir film yayınlandı. Tepki çeken filme konu olan çocuklardan en küçüğünün henüz 4 yaşında olması sapkınlığın sınırlarının olmadığını gözler önüne serdi. Kasım ayı içerisinde yayına giren 'Transhood' isimli filmi izleyenler bunun açık bir şekilde 'çocuk istismarı' olduğunu vurguladı. Sosyal medyada yayılan bir videoda dört yaşındaki erkek çocuğu Phoenix'in nasıl hissettiğini sorduklarında 'kız gibi hissettiğini' söylemekten utandığı görüntüler büyük tepki topladı.


#LGBT
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#sapkınlık
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