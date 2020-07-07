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Dünya LGBT savunuculuğunu komünizmden tehlikeli bulan Polonya Cumhurbaşkanı Duda eşcinsellerin evlat edinmesini yasaklıyor
AVRUPA

LGBT savunuculuğunu komünizmden tehlikeli bulan Polonya Cumhurbaşkanı Duda eşcinsellerin evlat edinmesini yasaklıyor

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, eşcinsellerin evlat edinmesini yasaklayan bir tasarıyı imzalayacağını açıkladı. Parlamento'da oylanacak olan tasarıya göre sadece anayasada belirtilen evlilik müessesinde yaşayan çiftlerin (bir erkek ve bir kadın) evlat edinme hakkı bulunuyor. Duda daha önce yaptığı bir açıklamada LGBT hakları savunuculuğunun 'komünizmden daha yıkıcı bir ideoloji olduğunu' söylemişti.

Haber Merkezi AA
Andrzej Duda
Andrzej Duda

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, eşcinsellerin evlat edinmesini yasaklayan bir tasarıyı imzaladığını ve parlamentoya sunacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Duda yaptığı açıklamada, çocukların halihazırda da Polonya anayasasında özel bir yere sahip olduğunu bu yüzden eşcinseller tarafından evlat edinilmeleri konusunun daha net bir şekilde düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

Çocuklar eşcinsellerden korunmalı

"Çocuklar eşcinsel çiftler tarafından evlat edinilmeye karşı korunmalı" şeklinde konuşan Duda'nın imzaladığı tasarıya göre, sadece anayasada belirtilen evlilik müessesinde yaşayan çiftlerin (bir erkek ve bir kadın) evlat edinme hakkı bulunuyor.

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Tasarı 3'te 2 çoğunluğa ihtiyaç duyuyor

Eşcinsellerin evlat edinmesini yasaklayacak olan tasarıya göre yalnız yaşayan kişiler de mahkemeler tarafından yapılacak kontrol sonrası evlat edinebilecek.

Tasarının parlamentoda kabul edilmesi için 3'te 2'lik çoğunluğa ihtiyaç duyuluyor. Duda, Hristiyan değerlere vurgu yapan Polonya Köylü Partisi, Konfederasyon ve Sol, Liberal ve Yeşillerin oluşturduğu Civic Platform'un (PO) bir kısmının da tasarıyı destekleyeceğini umduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde PO'nun desteklediği Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski de tasarı konusunda Duda ile hemfikir olduğunu kaydetti.

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Yıkıcı bir ideoloji

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, daha önce yaptığı bir açıklamada LGBT hakları savunuculuğunun 'komünizmden daha yıkıcı bir ideoloji olduğunu' söylemişti.

Polonya'da 28 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi düzenlediği seçim kampanyasında konuşan Duda, ailesinin kuşağının 40 yıl boyunca komünist ideolojiyle boğuştuğunu belirtip "Onlar bu mücadeleyi, çok daha yıkıcı olan yeni bir ideoloji ortaya çıksın diye yürütmedi" diyerek LGBTİ hakları savunuculuğunu eleştirmişti.

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Polonya'daki cumhurbaşkanlığı seçimi

Yapılan son kamuoyu araştırmalarına göre, Polonya'da 12 Temmuz'da düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, mevcut Cumhurbaşkanı Duda'nın oyların yüzde 50,3'ünü, PO'nun desteklediği Varşova Belediye Başkanı Trzaskowski'nin ise 49,7'sini alması öngörülüyor.

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