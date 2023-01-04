Dünya LGBTye geçit yok Polonya Adalet Bakanı saldırganlığın simgesi olarak tanımladı
AVRUPA

LGBT'ye geçit yok: Polonya Adalet Bakanı saldırganlığın simgesi olarak tanımladı

Avrupa'da LGBT dayatmalarına karşı dik duruşuyla bilinen Polonya Adalet Bakanı Zbigniew, "Örgütün televizyondaki 'sanatsal tanıtımlarını' asla kabul etmeyeceğiz" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
LGBTye geçit yok: Polonya Adalet Bakanı saldırganlığın simgesi olarak tanımladı
Avrupa’da LGBT dayatmalarına karşı dik duruşuyla bilinen Polonya’nın Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro, ABD’li hip-hop grubu Black Eyed Peas’in, Polonya’da düzenlediği konserde LGBT’ye verdiği desteğin kabul edilemez olduğunu açıkladı.

Avrupa’da LGBT dayatmalarına karşı dik duruşuyla bilinen Polonya’nın Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro, ABD’li hip-hop grubu Black Eyed Peas’in, Polonya’da düzenlediği konserde LGBT’ye verdiği desteğin kabul edilemez olduğunu açıkladı. Konuya ilişkin açıklama yapan Ziobro, “Başbakan Mateusz Morawiecki ile farklı düşünüyoruz. LGBT’nin televizyondaki ‘sanatsal tanıtımlarını’ asla kabul etmeyeceğiz” dedi.

LGBT’nin “şiddet” anlamına geldiğini ifade eden Ziobro, “Kiliseleri yıkmak, kutsallara tükürmek, çocukları yozlaştırmak... LGBT, hoşgörüsüzlük ve saldırganlığın simgesidir. Verilen destek kabul edilemez” değerlendirmesinde bulundu. İngiliz Spice Girls grubu, ülkenin LGBT karşıt tutumu nedeniyle yılbaşı gecesi vereceği konseri iptal etmişti. Sonrasında anlaşılan Black Eyed Peas grubunun, konserde LGBT simgesi kol bantlarıyla çıkması büyük tepki toplamıştı.

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