LGBT'ye geçit yok: Polonya Adalet Bakanı saldırganlığın simgesi olarak tanımladı

Gündem

Şimdi de emanet oy kavgası: CHP-İYİ Parti gerilimi 2018'in defterlerini açtırdı

İmamoğlu aleyhindeki yargı kararıyla büyüyen CHP-İYİ Parti gerilimi, emanet oy tartışmasına kadar vardı. CHP, 2018 seçimlerinde İYİ Parti’ye verdiği emanet oyları geri almak için hesap yapmaya başladı. CHP’de 2018 seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı yarışına katılan Meral Akşener’in yüzde 7, partisinin ise milletvekili seçiminde yüzde 10 oy aldığı hatırlatılıyor.