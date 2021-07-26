Dünya Libya açıklarında can pazarı En az 57 göçmen hayatını kaybetti
AFRİKA

Libya açıklarında can pazarı: En az 57 göçmen hayatını kaybetti

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Akdeniz üzerinden Avrupa sahillerine varmak için yola çıkan düzensiz göçmenleri taşıyan bir botun, Libya açıklarında battığını açıkladı. Elim olayda en az 57 düzensiz göçmen hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Libya açıklarında can pazarı: En az 57 göçmen hayatını kaybetti
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Birleşmiş Milletler'in göç örgütü IOM'un Sözcüsü Safa Msehli tarafından yapılan açıklamaya göre, Libya'nın liman kenti Al Khums açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir bot alabora oldu.

"Hayatını kaybedenlerden 20'si kadın ikisi çocuk"

Msehli, balıkçılar ve sahil güvenlik tarafından kıyıya getirilen hayatta kalanlara göre, boğulanlar arasında en az 20 kadın ve iki çocuğun olduğunu aktarıldı.

Afrika'da yoksulluk, kuraklık, çatışmalar ve diğer nedenlerden dolayı her yıl Libya üzerinden Avrupa sahillerine ulaşmaya çalışan binlerce düzensiz göçmen trajedisiyle karşılaşılıyor.

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