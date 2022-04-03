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Dünya Libya açıklarında göçmen faciası 11 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı, 125 kişi kurtarıldı
AFRİKA

Libya açıklarında göçmen faciası: 11 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı, 125 kişi kurtarıldı

Libya’nın Humus kenti açıklarında batmakta olan bir bottaki 125 düzensiz göçmenin kurtarıldığı, 11 göçmenin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Libya açıklarında göçmen faciası: 11 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı, 125 kişi kurtarıldı ​
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Libya Göçmen Yardımı ve İnsani Hizmetler Vakfı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Libya Sahil Güvenlik ekiplerinin 30 Mart'ta batan bir bottaki düzensiz göçmenlere yardım ettiği belirtildi.

Afrika kökenli 125 düzensiz göçmenin kurtarıldığı ifade edilen açıklamada, 11 göçmenin de cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, kurtarılan düzensiz göçmenlerin sağlık kontrollerinin yapılması için bölgedeki hastanelere kaldırıldığı aktarıldı.

Libya, Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya yasa dışı yollardan geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin en yoğun kullandığı güzergahlardan biri olarak kabul ediliyor.

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