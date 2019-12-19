Libya Bakanlar Kurulu, Türkiye ile imzalanan güvenlik anlaşmasının aktifleştirilmesini onayladı

Hafter sözcüsü el-Mismari'nin rezil olduğu anlar​: Türk subayların kullandığı bir top var, o girmemizi engelliyor

Canlı yayında spikerin, 'Trablus'a neden giremiyorsunuz? Savaş neden uzadı?' sorusuna Hafter sözcüsü el-Mismari, 'Türk subayların kullandığı bir top var. O girmemizi engelliyor' yanıtını verdi.