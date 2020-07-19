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Dünya Libya ordusu adım adım Sirteye ilerliyor Çok sayıda askeri araç sevk edildi
ORTADOĞU

Libya ordusu adım adım Sirte'ye ilerliyor: Çok sayıda askeri araç sevk edildi

Libya Ordusu, Sirte şehrinin batısına çok sayıda askeri araçtan oluşan sevkiyat yaptı. Sevkiyatın, Hafter milislerinden kurtarılması için başlatılan 'Zafer Yolları' harekatı kapsamında yapıldığı kaydedildi.

Haber Merkezi AA
Askeri araçlar Sirte'nin batısındaki Ebu Gureyn beldesine ulaştı.
Askeri araçlar Sirte'nin batısındaki Ebu Gureyn beldesine ulaştı.

Libya Ordusu kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sevkiyat kapsamında çok sayıda askeri araç, Sirte'nin batısındaki Ebu Gureyn beldesine ulaştı.

Sevkiyatın, Libya'nın orta-kuzey kesimlerinde yer alan Sirte ve Cufra'nın, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinden kurtarılması için başlatılan "Zafer Yolları" harekatı kapsamında yapıldığı kaydedildi.

HEDEF SİRTE VE CUFRA

Libya Ordusu, başkenti ele geçirmek amacıyla Nisan 2019'da saldırı başlatan darbeci Hafter'e bağlı milislere karşı son dönemde üst üste başarılar elde etmişti.

  • Hükümete bağlı güçler, haziran başında Trablus il idari sınırının tamamı başta olmak üzere ülkenin batısında nüfus yoğunluğuna sahip önemli ekonomi ve ulaşım merkezlerinden milisleri çıkarmıştı.

Son haftalarda, stratejik öneme sahip Sirte ve Cufra'nın batısında mevzilenen Libya Ordusu, buraları Hafter milislerinden almak için kararlılık mesajları veriyor.

Libya'da hükümet güçlerinden Sirte kentine geniş çaplı askeri sevkiyat
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Libya'da hükümet güçlerinden Sirte kentine geniş çaplı askeri sevkiyat
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, Sirte kentini darbeci General Hafter'e bağlı milislerden temizlemek için kente geniş çaplı askeri sevkiyat gerçekleştirdi. Yüzlerce askeri araçtan oluşan konvoylar Sirte'ye doğru hareket etti.


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