Libya ordusu adım adım Sirte'ye ilerliyor: Çok sayıda askeri araç sevk edildi

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Malezya Başbakanı'nın Ortadoğu Özel Temsilcisi Abdul Hadi Awang, Batı ülkelerinin Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açma kararına yönelik eleştirilerine tepki gösterdi. Abdul Hadi, "İsrail Kudüs'te Mescid-i Aksa'yı yıkma planları yaparken bu ülkeler sessiz kaldılar. Şimdi ise Ayasofya'nın bir kilise olarak faaliyet göstermesi için protesto yapıyorlar." mesajı verdi.