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Dünya Libya Ordusu Hafter milislerine mühimmat taşıyan kargo uçağını vurdu
ORTADOĞU

Libya Ordusu Hafter milislerine mühimmat taşıyan kargo uçağını vurdu

Libya Ordusu hava unsurları, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e silah ve mühimmat taşıyan kargo uçağını havaalanına inişinden sonra vurdu.

Haber Merkezi AA
Hafter unsurlarına mühimmat taşıyan kargo uçağı Terhune Havaalanı’na iniş yaptıktan sonra vuruldu.
Hafter unsurlarına mühimmat taşıyan kargo uçağı Terhune Havaalanı’na iniş yaptıktan sonra vuruldu.

Libya hükümetine bağlı Öfke Volkanı Basın Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hafter milislerine mühimmat taşıyan Antonov tipi kargo uçağın, 5 Mayıs’ta Terhune Havaalanı’na iniş yaptıktan sonra hava unsurları tarafından vurulduğu bildirildi.

Açıklamada, uçağın vurulduktan sonra içindeki silah ve mühimmatın infilak etmesinin, Hafter milislerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari’nin uçakta tıbbi malzeme bulunduğu iddiasının doğru olmadığını gösterdiği kaydedildi.

ŞAM'DAN GELEN UÇAK RADARDAN KAYBOLDU

Öfke Volkanı Basın Merkezi ayrıca, bugün Suriye’nin Şam Havaalanı’ndan kalkan Suriye hava yolu şirketi Cham Wings Airlines’e ait Airbus 320 tipi yolcu uçağının, Libya hava sahasına girdikten sonra radardan kaybolduğunu duyurdu.

  • Hava uzmanları, Ürdünlü askeri uzmanlar ve paralı askerleri taşıdığı belirtilen söz konusu uçağın indikten sonra diğer uçak gibi hedef olmamak için takip sisteminden çıkmış olduğu değerlendirmesinde bulundu.

NELER OLUYOR | Libya'da kim kiminle savaşıyor, Türkiye neden asker gönderiyor?
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NELER OLUYOR | Libya'da kim kiminle savaşıyor, Türkiye neden asker gönderiyor?
2011 yılında Kaddafi'nin öldürülmesiyle bir türlü istikrar sağlayamayan Libya, Türkiye ve dünya gündeminin en üst sıralarında yer alıyor. Suudi Arabistan'dan Mısır'a, Fransa'dan Rusya'ya kadar birçok ülke Libya'daki gelişmeleri çok yakından takip etmekle kalmıyor, hem askeri hem de diplomatik olarak bu ülkede söz sahibi olmaya çalışıyor. Avrupa'nın güney kapısı konumunda olan ve zengin petrol kaynakları ile öne çıkan Libya, özellikle Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle birlikte kilit ülke haline geldi.

Peki Libya'da neler oluyor? Kim kimle savaşıyor? Türkiye neden bu ülkeye asker gönderiyor? 'Neler Oluyor?' serisinin ilk bölümü 'Libya'da neler oluyor?' ile karşınızdayız.
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