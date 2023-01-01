Libya tufanında korkutan tablo: Ölü sayısı 20 bine çıkabilir

Libya’da 10 Eylül’de meydana gelen tufan gibi afette ölü sayısı artıyor. Libya Kızılayı’nın yaptığı açıklamaya göre selde ölenlerin sayısı 11 bin 300’ü aştı, binlerce kişi ise hâlâ kayıp. Derne Belediye Başkanı Abdulmenam Al-Ghaithi, Al Arabia kanalına yaptığı açıklamada, tufanda ölenlerin, kayıpların sayısına bağlı olarak 18 ila 20 bine ulaşabileceğini söyledi. Al-Ghaithi, “Cansız bedenleri çıkarma konusunda uzman ekiplere ihtiyacımız var. Enkaz altında ve suda çok sayıda cansız bedenin bulunması nedeniyle şehre salgın hastalık bulaşmasından korkuyorum” ifadelerini kullandı. Al-Ghaithi kent sakinlerinin sel öncesi bi lgilendirilmediği yönünde gelen eleştirilere de yanıt vererek, “Tüm tedbirleri aldık, halkı bilgilendirdik. Afetin olabileceği bölgede yaşayanları bilgilendirdik, acil servis oluşturduk. Güvenlik güçleri görevini yaptı” diye konuştu. Ülkenin doğusundaki Temsilciler Meclisi tarafından atanan hükümetin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık el-Harraz da “Derne kentinde defnedilenlerin sayısı 2 bin 90’a ulaştı, bunlardan 1100’ü kimliği belirlenemeden toprağa verildi.” açıklamasında bulundu. Sel felaketinin ardından kayıplara ulaşmak için çalışmalarını sürdüren yerel ve uluslararası ekiplerin Derne kentinde enkaz altından 510 kişiyi kurtardığı belirtildi.





ULAŞIMDA ZORLUK YAŞANIYOR

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, “Daniel” fırtınasının yol açtığı sel felaketinde köprü ve yolların çoğunun çökmesi nedeniyle bazı bölgelere ulaşımda zorluk yaşandığını belirtti. Ulusal Birlik Hükümeti Yollar ve Köprüler Dairesi Başkanı Hüseyin Suveydan yaptığı açıklamada, Yollar ve Köprüler Dairesi’nin kurtarma ve yardım ekiplerinin bu bölgelere ve şehirlere girebilmesi için alternatif yollar ve patikalar bulmaya çalıştığını aktardı. Suveydan bu kapsamda bazı ulusal şirketlerin görevlendirilmesiyle Derne kentinde alternatif yolların bulunması için çalışmalar yapılacağını ifade etti. Hazırlanan teknik raporlara göre, Derne kentinin merkezine doğru 30 kilometre kadarlık mesafedeki yolların hasar gördüğünü, bunun da tamamen çöktüğü anlamına geldiğini belirten Suveydan, teknik ekiplerin hasarın boyutunu değerlendirmek, bakım için eksiksiz bir metodoloji hazırlamak adına çalıştığını söyledi. Orta Akdeniz’de etkili olan “Daniel” fırtınası, 10 Eylül’de Libya’nın doğusundaki Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sele yol açmıştı.





Türkiye’den insani yardım seferberliği

Türkiye’den Libya’ya yardım yağmaya devam ediyor. Dün AFAD koordinasyonunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı iki askeri gemiyle 550 personel ve yaklaşık 4 bin ton yardım malzemesi gönderildi. AFAD Başkanı Okay Memiş, gemilerin hareketinden önce yaptığı açıklamada, “Bugün (dün) Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı iki askeri gemimizle 550 personel, 42 araç, 8 bot, 2 bin 250 çadır, 22 bin battaniye, 1750 gıda kolisi, 240 bin litre su, yani toplamda yaklaşık 4 bin ton yardım malzemesiyle beraber yola çıkıyoruz.” Memiş üçüncü geminin de yola çıkacağını söyledi. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı da Libya’ya AFAD koordinesinde yola çıkan gemilere 15 arama kurtarma görevlisi ile 5 konteynerlik yardım malzemesi ile katkı sağladığını duyurdu. İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu İDDEF ise bölgeye intikal eden ekiplerin yardım dağıtımına başladığı ifade edildi.



