Dünya Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Trablusun Surman kentinde kontrolü sağladı
AFRİKA

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Trablus'un Surman kentinde kontrolü sağladı

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri, başkent Trablus'un güneyinde darbeci Hafter güçlerinin işgalindeki Surman kentinde kontrolü sağladı.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter işgalindeki Surman kent merkezinde kontrolü sağladı.

  • UMH’ye bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecei, Surman kenti merkezinde hakimiyeti sağladıklarını ve kenar bölgelere doğru ilerlediklerini söyledi.

Hafter'in teröristlerinden kalma silah, mühimmat ve zırhlı araçları da ele geçirdiklerini kaydeden Mecei, kentin Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Birimi Cezai Soruşturma Servisi’nin de kontrol altına alındığını belirtti.

Dün başkent Trablus’un 200 kilometre doğusundaki Misrata kenti yakınlarında Hafter'in teröristlerine ait Çin yapımı 2 insansız hava aracı (İHA) ve 1 Rus yapımı askeri helikopteri düşüren UMH askeri birlikleri, bu sabah Surman ve Sabrata kentlerini ele geçirmek için operasyon başlatmıştı.

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