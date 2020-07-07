Libya: Vatiyye Üssü, Hafter'in sahip olmadığı ileri teknoloji uçaklarla vuruldu

Libya Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin Nemruş, Libya El-Ahrar televizyonunda katıldığı bir programda, Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne yönelik hava saldırısına ilişkin bilgi verdi.

Nemruş, "Vatiyye üssünün bombalanmasında kullanılan uçaklar ileri teknoloji uçaklardı ve Hafter'in, yabancı bir güç temin etmediği sürece bu uçaklara sahip olması söz konusu değil." dedi.

Libya Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin Nemruş açıklama yaptı.

Söz konusu saldırının, Sirte ve El-Cufra kentlerinin kurtarılması yönünde itici bir güç olacağını dile getiren Selahaddin Nemruş, ülkedeki paralı yabancı askerlerin sayısının arttığını ve Sirte'deki El-Kardabiye Üssü'ne mühimmat ve asker taşıyan uçakların iniş yaptığını gözlemlediklerini aktardı.

DÜNYA Libya hükümeti Vatiya Hava Üssü'ne yönelik saldırıyı kınadı

"Türkiye'nin verdiği destek arttı"

Libya-Türkiye ilişkilerine de değinen Nemruş, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Libya ziyaretinin, Türk hükümetinin Libya'daki meşru yönetime verdiği desteğin devam ettiğini gösteren açık bir mesaj olduğunu dile getirdi.

DÜNYA Libya Savunma Bakanlığı: Vatiyye Üssü'ne yönelik saldırıya karşılık verilecek

Selahaddin Nemruş, "Türkiye, Libya hükümetinin ülke topraklarının tamamında kontrolü sağlaması gerektiği konusunda bizimle hemfikir. Hafter milislerinin Terhune'de işlediği ihlaller ve Trablus'un güneyine tuzaklanan mayınlar da Türkiye'nin verdiği desteğin artmasını sağladı." diye konuştu.

DÜNYA MSB yetkilisinden Libya'daki Vatiyye Üssü'ne düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama

Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne cumartesi gecesi savaş uçakları tarafından saldırı düzenlenmişti.

OYNAT 00:00 Türkiye'nin müdahalesi ile darbeci Hafter'in kalesi alındı Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti, Türkiye ile yaptığı güvenlik anlaşmasından sonra terörist Hafter'e en ağır darbelerinden birini vurdu. Darbeci Hafter'in kalesi konumunda olan Vatiyye Hava Üssü teröristlerden temizlendi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Libyalı araştırmacı Muhammed Eljarh, ''Türkiye'nin müdahalesi ile Hafter geri çekilme konumuna geldi'' dedi. BiP'te paylaş

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OYNAT 02:32 Libya Ordusu Komutanı: Türkler geldikten sonra tüm dengeler değişti Libya Ordusu, ülkenin batısındaki en büyük askeri üssü konumunda olan Vatiyye Askeri Hava Üssü'nü kontrol altına aldı. Gösterilen destekten ötürü Türkiye'ye teşekkür eden Libya UMH Komutanı Mahmut bin Garbiye, 'Türkler geldikten sonra bütün dengeler değişti. Hava sahasını ve karayı kontrolümüze aldık. Türklerin desteğini hiç unutmayacağız. Allah razı olsun” dedi. BiP'te paylaş

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