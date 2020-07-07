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Dünya Libya Vatiyye Üssü, Hafterin sahip olmadığı ileri teknoloji uçaklarla vuruldu
ORTADOĞU

Libya: Vatiyye Üssü, Hafter'in sahip olmadığı ileri teknoloji uçaklarla vuruldu

Libya Savunma Bakanlığı, başkent Trablus'un batısındaki Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne düzenlenen hava saldırısında kullanılan uçakların "ileri teknoloji" olduğunu ve yabancı bir güç temin etmediği sürece ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in bunlara sahip olamayacağını belirtti.

Haber Merkezi AA
Arşiv - Libya'dan 'Vatiyye üssünü bombalayan uçaklar yabancı güçlerin' açıklaması yapıldı.
Arşiv - Libya'dan 'Vatiyye üssünü bombalayan uçaklar yabancı güçlerin' açıklaması yapıldı.

Libya Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin Nemruş, Libya El-Ahrar televizyonunda katıldığı bir programda, Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne yönelik hava saldırısına ilişkin bilgi verdi.

  • Nemruş, "Vatiyye üssünün bombalanmasında kullanılan uçaklar ileri teknoloji uçaklardı ve Hafter'in, yabancı bir güç temin etmediği sürece bu uçaklara sahip olması söz konusu değil." dedi.

Libya Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin Nemruş açıklama yaptı.

Söz konusu saldırının, Sirte ve El-Cufra kentlerinin kurtarılması yönünde itici bir güç olacağını dile getiren Selahaddin Nemruş, ülkedeki paralı yabancı askerlerin sayısının arttığını ve Sirte'deki El-Kardabiye Üssü'ne mühimmat ve asker taşıyan uçakların iniş yaptığını gözlemlediklerini aktardı.

Libya hükümeti Vatiya Hava Üssü'ne yönelik saldırıyı kınadı
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Libya hükümeti Vatiya Hava Üssü'ne yönelik saldırıyı kınadı

"Türkiye'nin verdiği destek arttı"

Libya-Türkiye ilişkilerine de değinen Nemruş, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Libya ziyaretinin, Türk hükümetinin Libya'daki meşru yönetime verdiği desteğin devam ettiğini gösteren açık bir mesaj olduğunu dile getirdi.

Libya Savunma Bakanlığı: Vatiyye Üssü'ne yönelik saldırıya karşılık verilecek
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Libya Savunma Bakanlığı: Vatiyye Üssü'ne yönelik saldırıya karşılık verilecek

Selahaddin Nemruş, "Türkiye, Libya hükümetinin ülke topraklarının tamamında kontrolü sağlaması gerektiği konusunda bizimle hemfikir. Hafter milislerinin Terhune'de işlediği ihlaller ve Trablus'un güneyine tuzaklanan mayınlar da Türkiye'nin verdiği desteğin artmasını sağladı." diye konuştu.

MSB yetkilisinden Libya'daki Vatiyye Üssü'ne düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama
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MSB yetkilisinden Libya'daki Vatiyye Üssü'ne düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama

Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne cumartesi gecesi savaş uçakları tarafından saldırı düzenlenmişti.

Türkiye'nin müdahalesi ile darbeci Hafter'in kalesi alındı
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Türkiye'nin müdahalesi ile darbeci Hafter'in kalesi alındı
Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti, Türkiye ile yaptığı güvenlik anlaşmasından sonra terörist Hafter'e en ağır darbelerinden birini vurdu. Darbeci Hafter'in kalesi konumunda olan Vatiyye Hava Üssü teröristlerden temizlendi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Libyalı araştırmacı Muhammed Eljarh, ''Türkiye'nin müdahalesi ile Hafter geri çekilme konumuna geldi'' dedi.

Libya Ordusu Komutanı: Türkler geldikten sonra tüm dengeler değişti
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Libya Ordusu Komutanı: Türkler geldikten sonra tüm dengeler değişti
Libya Ordusu, ülkenin batısındaki en büyük askeri üssü konumunda olan Vatiyye Askeri Hava Üssü'nü kontrol altına aldı. Gösterilen destekten ötürü Türkiye'ye teşekkür eden Libya UMH Komutanı Mahmut bin Garbiye, 'Türkler geldikten sonra bütün dengeler değişti. Hava sahasını ve karayı kontrolümüze aldık. Türklerin desteğini hiç unutmayacağız. Allah razı olsun” dedi.

Libya'da Hafter güçlerine ağır darbe: Vatiyye Üssü neden önemli?
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Libya'da Hafter güçlerine ağır darbe: Vatiyye Üssü neden önemli?
Libya ordusu, Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Vatiyye Askeri Üssü'nde kontrolü sağladıklarını duyurdu. Darbeci milis lideri Hafter, Nisan 2019'da başkent Trablus'a yönelik saldırı emri vermesinin ardından, savaş uçaklarıyla başkent çevresini vurmak için Vatiyye Üssü'nü yoğun biçimde kullanmıştı. Vatiyye Üssü, çölün ortasında geniş ve çok korunaklı bir askeri alan olması hasebiyle stratejik önemini koruyor.
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