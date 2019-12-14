Dünya Komutandan Libya itirafı BAE yönetiyor, Ruslar da savaşı planlıyor
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'Libya'da BAE SİHA'ları yönetiyor, Ruslar da savaşı planlıyor'

Komutandan Libya itirafı: BAE yönetiyor, Ruslar da savaşı planlıyor

Halife Hafter'e bağlı güçler bünyesindeki bir komutandan Libya'daki savaşa yönelik itiraf geldi. Söz konusu komutanın Birleşik Arap Emirlikleri'nin insansız hava araçlarını yönettiğini, Rusların ise Trablus'a karşı 8 aydan fazladır devam eden saldırılar kapsamında karadaki ilerleyişi planladığını itiraf ettiği belirtildi.

Haber Merkezi AA
Libya'da uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri Burkan el-Gadab Operasyonu'nu başlatmıştı.
Libya'da uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri Burkan el-Gadab Operasyonu'nu başlatmıştı.

Uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümetinin (UMH) yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu'nun Facebook hesabında, Hafter'e bağlı hava gücünde komutan yardımcısı olarak görev yapan Amir Yusuf el-Cekam'ın Libya'daki savaşta BAE ve Rusya'nın Hafter'e verdiği desteğin itirafları yayımlandı.

İHA'LAR BAE TARAFINDAN YÖNETİLİYOR

Cekam, Hafter'e destek veren İHA'ların tamamen Bingazi'nin doğusundaki el-Merc bölgesindeki askeri üste bulunan BAE'li subaylar tarafından idare edildiğini, er-Recme bölgesinde bu subaylara ait özel bir operasyon odası olduğunu söyledi.

  • Geçen cumartesi Burkan el-Gadab güçleri tarafından uçağı düşürülen Cekam, kendisinin Bingazi, Derne, Libya'nın güneyi ve Trablus'a hava saldırı operasyonlarına katıldığını da kabul etti.

RUSLAR TEKNOLOJİK DESTEK SUNUP ÇATIŞMALARI PLANLADI

Cekam, ilk geldiklerinden bu yana Rusların teknik ve teknolojik destek sunduklarını ve alandaki çatışmaların gidişatını planladıklarını Trablus'un 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune kenti ve başkentin güneyindeki Kasr bin Gaşir bölgesindeki belli bölgelerde konuşlandıklarını vurguladı.

Cekam itiraflarını şöyle sürdürdü:

"Misrata kenti, Mitika havalimanı, Zuvvara ve Tacura kentlerine düzenlenen hava saldırıları BAE savaş uçakları tarafından gerçekleştirildi. Bu gibi operasyonlarda Libya hava kuvvetlerinin bir ilgisi yoktur.

Libya'da düşürülen İHA.
Trablus'un 170 kilometre güneybatısında Hafter'in kontrolündeki Vatiyye Hava Üssü'nde Ruslar, Suhoy ve hizmet dışı kalmış diğer bazı uçakların bakımını yaptı."
  • Kasr bin Gaşir bölgesinde Rusların Burkan el-Gadab güçleri tarafından düzenlenen topçu bombardımanına maruz kaldığını belirten Cekam, Ruslardan bazılarının öldüğünü ve onlarcasının yaralandığını söyledi.

BAZI SUBAYLAR ÖLDÜRÜLDÜ

Ayrıca, Trablus'un 600 kilometre güneydoğusundaki Cufra hava üssüne düzenlenen saldırı sonucunda Emirlikler'den bazı subayların öldürüldüğünü ve ardından üsten ayrıldıklarını kaydetti.

Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame geçen günler içinde yaptığı açıklamada, "Hafter güçlerine "Rus desteği" son birkaç gün içinde Trablus'a yönelik saldırı ivmesini artırdı" ifadelerini kullanmıştı.

Selame "Corriere della Sera" İtalyan gazetesine verdiği röportajda, "paralı askerler" olarak nitelediği Rus askeri güçlerinin stratejik dengenin değişmesine katkı sağladıklarını söylemişti.

Libya'da uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri Burkan el-Gadab Operasyonu'nu başlatmıştı.

Ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, 4 Nisan'da da başkent Trablus'u ele geçirmek için birliklerine saldırı emri vermiş ve 48 saat içinde başkentin kontrolünü ele geçireceklerini iddia etmişti.

Bunun üzerine Libya'da uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de Burkan el-Gadab Operasyonu'nu başlatmıştı.

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