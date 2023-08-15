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Libya'da çatışmalar nedeniyle eğitim askıya alındı uçaklar taşındı

Libya'daki Trablus Üniversitesi, başkentte yaşanan çatışmalar sebebiyle eğitim ve sınavlara ilişkin çalışmalarını askıya alınırken bazı hava yolu şirketleri ise Mitika Havalimanı'ndaki uçaklarını tedbir amaçlı Misrata Havalimanı'na taşıdı

07:23 . 15/08/2023 Salı
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Üniversitenin sosyal paylaşım sitesinde yer alan açıklamaya göre, "Trablus Üniversitesi Rektörlüğü, salı günü eğitim, sınav ve idari işlere dair çalışmalarını askıya aldığını bildirmektedir" ifadeleri yer aldı.


Öte yandan, Uluslararası Mitika Havalimanı Sözcüsü Süleyman el-Cuheymi de, özel televizyon kanalı Libya el-Ahrar'a yaptığı açıklamada, başkentteki gerginlik sonucu birkaç hava yolu şirketinin Uluslararası Mitika Havalimanı'ndaki uçaklarını tedbir amaçlı Misrata Havalimanı'na taşıdığını kaydetti.

Pazartesi akşamı, Ulusal Birlik Hükümeti İçişleri Bakanlığından isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, AA muhabirine, Libya Başkanlık Konseyi Başkanlığına bağlı Suç ve Terörle Mücadele Birimi "Rada" ile Ulusal Birlik Hükümeti'ne bağlı "444 Tugayı" arasında başkentin bazı bölgelerinde çatışmalar yaşandığını aktardı.


Yetkili, başkentin güneyinde Ayn Zara bölgesi yakınlarında çatışmaların sürdüğünü ifade etti.


Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, her iki silahlı gruba ait askeri araçlar, başkentin Salahaddin, Ayn Zara ve Tarik eş-Şat semtlerinde konuşlandı.

Çatışmalarda can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.


Ulusal Birlik Hükümeti ve Başkanlık Konseyinden de çatışmalar ve nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Libya'nın başkenti Trablus'ta 28 Mayıs'ta da söz konusu güvenlik gruplarından bir yetkilinin gözaltına alınması sonucu taraflar arasında kısa süreli çatışma yaşanmıştı.




#çatışmalar
#Libya
#Mitika Havalimanı
#Trablus
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