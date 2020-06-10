Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Libyada darbeci Hafter milisleri El-Fil petrol sahasını basarak üretimi durdurdu
AFRİKA

Libya’da darbeci Hafter milisleri El-Fil petrol sahasını basarak üretimi durdurdu

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı silahlı bir grup, El-Fil petrol sahasını basarak üretimi kesti.

Haber Merkezi AA
El-Fil petrol sahası.
El-Fil petrol sahası.

Libya Ulusal Petrol Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, kendilerini “Halid bin Velid Taburu” olarak isimlendiren Yusuf Hüseyin el-Tebavi komutasında silahlı bir grubun ülkenin güneyindeki El-Fil petrol sahasını bastığı ifade edildi.

  • Hafter'e bağlı silahlı grubun, tesiste görevli çalışanları petrol üretimini durdurmaya zorladığı belirtildi.

Libya'da Hafter'i destek veren Wagner, camiyi kundakladı
OYNAT 00:49
Libya'da Hafter'i destek veren Wagner, camiyi kundakladı
Libya'da darbeci lider Halife Hafter'e destek veren Rus paralı asker Wagner birlikleri, Ain Zara bölgesinde camiyi kundaklayarak, İslam karşıtı yazılar yazdı.

Ne olmuştu?

Libya Ulusal Petrol Kurumu Başkanı Mustafa Sanallah, pazartesi günü, mücbir sebeple aylardır faaliyette olmayan El-Fil petrol sahasında üretimin yeniden başladığını duyurmuştu. İlk etapta günde 12 bin varil petrol üretileceğini belirten Sanallah, 2 hafta içinde günde 100 bin varile ulaşılacağını aktarmıştı.

  • Dün başka bir silahlı grup da Libya’nın güneyindeki en büyük petrol sahası olarak bilinen Şerara’yı basmış, çalışanları petrol üretimini durdurmaya zorlamıştı.

Ulusal Petrol Kurumunun mücbir durum ilan etmesinden kısa süre sonra Şerara’da petrol üretimine tekrar başlanmıştı.

UMH güçleri Sirte'de BAE'ye ait iki SİHA düşürdü
OYNAT 00:30
UMH güçleri Sirte'de BAE'ye ait iki SİHA düşürdü
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, Sirte'de Hafter milislerine destek veren Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait iki silahlı insansız hava aracı (SİHA) düşürdü

Ne olmuştu?

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı "Petrol Tesisleri Muhafızları" isimli silahlı grup, Almanya'da Libya krizine ilişkin uluslararası Berlin Konferansı düzenlenmeden yalnızca bir gün önce, 18 Ocak'ta Hafter kontrolündeki Sirte Operasyon Dairesi'nden gelen talimatla Petrol Hilali bölgesinde bulunan Brega, Ras Lanuf, Hariga, Zuveytine ve Sidra'daki ihracat limanlarını kapatmıştı.

  • Libya Ulusal Petrol Kurumu, limanların ve tedarik hatlarının Hafter milisleri ve yanlıları tarafından kapatılması nedeniyle 18 Ocak'ta mücbir sebep ilan ettiğini duyurmuştu. Hafter yanlısı aşiret liderleri de Şerara ve El-Fil petrol sahalarında üretimi durdurduklarını duyurmuştu.

Hafter yanlısı grupların, Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Libya hükümetine siyasi baskı kurmak amacıyla petrol üretimini durdurması ülke ekonomisini 5 milyar dolar zarara uğratmıştı.

UMH güçleri, Kaddafi'nin memleketi Sirte’nin batısında konuşlandı
DÜNYA
UMH güçleri, Kaddafi'nin memleketi Sirte’nin batısında konuşlandı

Libya’da bir su kuyusunda 5 ceset bulundu: Uzun süre su kuyusunda kalmış
DÜNYA
Libya’da bir su kuyusunda 5 ceset bulundu: Uzun süre su kuyusunda kalmış

Libya ordusundan Sirte'deki darbeci Hafter milislerine hava operasyonu
DÜNYA
Libya ordusundan Sirte'deki darbeci Hafter milislerine hava operasyonu

Aşiretler ülkesi Libya’da darbeci Hafter’e bir darbe de iki en büyük kabileden geldi
DÜNYA
Aşiretler ülkesi Libya’da darbeci Hafter’e bir darbe de iki en büyük kabileden geldi

BAE Hafter’i böyle eğitmiş: Görüntüler Türk SİHA’larından bazılarını BAE’nin düşürdüğünü kanıtlıyor
DÜNYA
BAE Hafter’i böyle eğitmiş: Görüntüler Türk SİHA’larından bazılarını BAE’nin düşürdüğünü kanıtlıyor
Abone Ol Google News
İsraile kırmızı çizgi uyarısı

İsrail'e kırmızı çizgi uyarısı

Çavuşoğlu: ​İslam ülkeleri olarak sonuçları olacağını göstermeliyiz.
Erdoğan Putin ile görüştü

Erdoğan Putin ile görüştü

Gündem: Libya'da Rus paralı askerlere rağmen kaybeden Hafter.
Yunanistanateşle oynuyor

Yunanistan
ateşle oynuyor

​Türk gemisini engellemeye kalktı, kaçmak zorunda kaldı.
Vandallığın<br>bu kadarı

Vandallığın
bu kadarı

​Ailesini 5 aydır göremeyen sağlıkçıyı öldüresiye dövdüler.
Böyle dalga geçtiler

Böyle dalga geçtiler

​Trump destekçilerinden iğrenç eylem.
MEB'den karne kararı

MEB'den karne kararı

​Bundan sonra dijital ortamdan erişime açılacak.
İttifakı karıştıracak çıkış

İttifakı karıştıracak çıkış

​"Fatih'in vasiyeti yerine getirilsin, Ayasofya açılsın."
CHP hâlâ 'kapalı alan' diyor

CHP hâlâ 'kapalı alan' diyor

​Kurultay için bakanlık devrede: Açık alanda kurallara göre yapın.
Bizimle savaşmak istemezsiniz

Bizimle savaşmak istemezsiniz

​Bakan Akar, Yunanistan'ın 'savaş' tehdidine güldü geçti...
85 yıl önce açılışı böyle duyuruldu

85 yıl önce açılışı böyle duyuruldu

​Ayasofya Müzesi bu sabahtan itibaren halka ve seyyahlara...
​Trump'ın 'Beyaz' stajyerleri

​Trump'ın 'Beyaz' stajyerleri

Bu fotoğraf olay oldu.
Bayraktar'ın yeni hedefi 1 milyon saat

Bayraktar'ın yeni hedefi 1 milyon saat

Kafayı yerli ve milli İHA'larla bozan Yunan spiker çıldıracak.
Türkiye öncü ülkelerden biri oluyor

Türkiye öncü ülkelerden biri oluyor

Üretim devrimi: 3D yazıcı ile maliyetler azaldı.
Hafter sırra<br>kadem bastı

Hafter sırra
kadem bastı

Bakan Akar'dan Libya'daki zafere dair önemli mesajlar.
Turistler için kapılar açıldı

Turistler için kapılar açıldı

Almanya'dan kalkan uçak Antalya'ya turistlerle indi.
Maske yok temas var

Maske yok temas var

​ABD'de koronavirüs tehlikesi artıyor.
Başka ülkede örneği yok

Başka ülkede örneği yok

​İki kardeşin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istediği tavşan geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.