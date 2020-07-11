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Dünya Libyada Hafter güçleri safkan at çiftliğini de yağmaladı
ORTADOĞU

Libya'da Hafter güçleri safkan at çiftliğini de yağmaladı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, başkenti ele geçirmek amacıyla başlattığı saldırı sırasında ünlü safkan atları barındıran çiftliği de yağmaladı. Eş-Şaab Safkan At Yetiştirme Çiftliğinin kurucusu İmad eş-Şaab:- "Çiftliğin kapılarını arabalarla kırarak içeri girmişler. Atlar, insanlık dışı biçimde taşınarak çalınmış. Bazılarının bacaklarına ateş açılmış. Çiftliği mezbahaya çevirmişler. Atların kanı adeta sel olup akmış." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Hafter güçleri safkan at çiftliğini de yağmaladı.
Hafter güçleri safkan at çiftliğini de yağmaladı.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, başkenti ele geçirmek amacıyla başlattığı saldırı sırasında ünlü safkan atları barındıran çiftliği de yağmaladı.

Hafter’e bağlı Kaniyat Birliklerinin, çiftliğine 4 Ocak’ta ulaştığını aktaran Şaab, bu sırada kendisinin çiftlikte bulunmadığını ancak seyislerinin olup bitenlere şahit olduğunu kaydetti.

Hafter milislerinin çiftlikte safkan atlardan güvenlik kameralarına, tablolardan muhtelif atçılık malzeme ve ekipmanına kadar her şeyi yağmaladığını anlatan Şaab, at müzayedelerinde kullanılan tokmağın bile yağmadan kurtulamadığını söyledi.

“Çiftliğin kapılarını arabalarla kırarak içeri girmişler. Atlar, insanlık dışı biçimde taşınarak çalınmış. Bazılarının bacaklarına ateş açılmış. Çiftliği mezbahaya çevirmişler. Atların kanı adeta sel olup akmış. ” ifadelerini kullanan Şaab, 20 yılı aşkın süre emek verdiği bazıları gebe 54 atı barındıran tesisin uğradığı tahribattan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Dünyaca ünlü aygırlar kayıp

Hafter güçlerinden kurtarılan bölgelerde bazı atlarını bulup geri aldığını anlatan Şaab, ancak dünyaca ünlü sülalelerden gelen 3 aygırın da aralarında olduğu 18 safkan atın halen kayıp olduğunu söyledi.

Şaab’ın verdiği bilgiye göre bunlardan biri "Churchill Downs" adını taşıyor ve derbilerde büyük başarılara imza atmış "Dunhill" isimli bir atın soyundan geliyor.

Yine dünya çapında başarılı bir at olan “A.P. Indy”'nin üvey kardeşi "Eaves Dropper" ile Avustralya’nın ünlü kısrağı Testa Rossa'nın soyundan gelen "Back Draft" da kayıp atlar arasında yer alıyor.

Şaab, kayıp atlarla ilgili bilgisi olanları kendisiyle temasa geçmeye çağırdı.

Atta işkence izleri

Çiftliğe geri getirmeyi başardığı, yine dünya çapında şöhrete sahip aygırlardan "Brute Force”u AA ekibine gösteren Şaab, atın üzerindeki izlerin, maruz bırakıldığı işkenceyi gösterdiğini söyledi.

Şaab, yağma sonrası yaşadıkları malzeme sıkıntısına rağmen atların zorlu ameliyatları da içeren sıkı bir bakımla tedavi edildiğini kaydetti.

Şaab, yağmadan sonra çiftliğin de bakımdan geçtiğini ancak olayın izlerini halen taşıdığını ifade etti.

Atlarını kurtarmak için aralarından İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in de olduğu çok sayıda isme ve uluslararası kuruluşa başvurduğunu anlatan Şaab, Elizabeth’in sekreteryasından sadece ”Bu elim hadiseyi Kraliçe'nin dikkatine sunduğunuz için minnettarız. Bu zor zamanda sizlere Majestelerinin en iyi dileklerini sunarız.” mesajını aldığını aktardı.

Çalıntı atların yanındaki Pantsir

Çiftliğinden çalınan safkan atların bazılarının daha sonra, Hafter’le hareket eden Kaniyat Birlikleri'nin liderlerinden Muhammed Kani’nin çiftliğinde bulunduğunu anlatan Şaab, Libya ordusunun bölgeyi ele geçirmesinin ardından karşılaştığı manzarayı şu sözlerle aktardı:

"Muhammed el-Kani'nin çiftliğine girdiğimizde atlarımızı imha edilmiş bir (Rus yapımı) Pantsir hava savunma sistemine sadece 150-200 metre mesafedeki ahırda bulduk. Atlarımız zarar görmemişti. Bu, Pantsir’in çok ince bir hassasiyetle vurulup etkisiz hale getirildiğinin göstergesiydi. Hafter ise okullar, hastaneler dahil her şeyi rastgele vuruyor.”

"İnsanlara şükretmeyen Allah'a şükredemez"

Yıllarca üzerine titrediği atlarının bazılarına kavuşmasına rağmen buruk bir sevinç yaşayan İmad Şaab, Türkiye'nin Libya'da oynadığı role de işaret ederek şunları kaydetti:

"İnsanlara şükretmeyen Allah'a şükredemez. Öfke Volkanı güçlerine ve silahlı kuvvetlerimize teşekkür etmek istiyorum. Aynı şekilde bizi geçmişte de bugün de yalnız bırakmayan kardeş ülke Türkiye'ye teşekkür etmek istiyorum. Aynı şekilde Katar devletine teşekkür ediyorum.”

Gayrimeşru güçler Trablus’a yönelik saldırılarında Terhune vilayetini harekat ve ikmal merkezi olarak kullanmıştı.

Burada Kani ailesine mensup unsurlardan meydana gelen Kaniyat Birlikleri Hafter’in en sadık müttefikleri olarak öne çıkmıştı.

Libya ordusunun bölgeyi Hafter milislerinden kurtarmasının ardından, Terhune’de toplu mezarlar da bulunmuştu.

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