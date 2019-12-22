Dünya Libyada limana çekilen gemideki Türk personele ilişkin gelişmeler izleniyor
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Libya'da limana çekilen gemideki Türk personele ilişkin gelişmeler izleniyor

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği ve Misurata Başkonsolosluğu üzerinden, darbeci general Hafter'e bağlı güçlerce limana çekilen ve kargo kontrolü yapılan gemideki mürettebattan 3 Türk vatandaşa ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.

Haber Merkezi AA
Libya'da limana çekilen gemideki Türk personeli darbeci Hafter güçleri gözaltına almıştı.
Libya'da limana çekilen gemideki Türk personeli darbeci Hafter güçleri gözaltına almıştı.

Türkiye, Libya'da açık denizde seyrederken teknik bir arıza nedeniyle kıyıya yanaşma talebinde bulunan ve içinde 3 Türk personelin de bulunduğu gemide, darbeci general Halife Hafter'e bağlı güçlerin yaptığı kontrollere ilişkin gelişmeleri yakından izliyor.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği ve Misurata Başkonsolosluğu üzerinden, yaşadığı teknik arıza sonucu Libya'da darbeci general Hafter'e bağlı güçlerce limana çekilen ve kargo kontrolü yapılan gemideki mürettebattan 3 Türk vatandaşa ilişkin gelişmeleri takip ediyor.

GÖZALTINA ALINMALARI SÖZ KONUSU DEĞİL

  • Diplomatik kaynaklar, limana çekilen geminin kargo kontrollerinin yapıldığını ve Türk gemicilere ilişkin haberlerde yer aldığı şekliyle bir gözaltının söz konusu olmadığını vurguladı.
Kaynaklar, gemide 3'ü Türk olmak üzere birçok ülkeden personel bulunduğunu belirtiyor.
  • Libya'da darbeci general Halife Hafter'e bağlı güçler, Karayip ülkesi Greneda bandıralı bir geminin denetim ve yükünün kontrolü için Ras El Hilal Limanı'na çekildiğini açıklamış, geminin durdurulmasına ve 3 Türk vatandaşı personelin pasaportlarının kontrol edilmesine ilişkin görüntüleri paylaşmıştı.

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