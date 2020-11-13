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Dünya Libyada seçim tarihi belli oldu BM destek sağlayacak
AFRİKA

Libya'da seçim tarihi belli oldu: BM destek sağlayacak

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde düzenlenen Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda, ülkedeki seçimlerin Libya'nın bağımsızlık günü 24 Aralık 2021'de yapılması üzerinde anlaşma sağlandı.

Haber Merkezi AA
Stephanie Williams
Stephanie Williams

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Temsilcisi Stephanie Williams, Tunus'un başkentinde BM tarafından seçilen 75 Libyalının katıldığı Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda yapılan görüşmelere ilişkin düzenlediği online basın toplantısında, forumda ülkedeki seçimlerin 24 Aralık 2021'de gerçekleştirilmesi konusunda uzlaşma sağlandığını söyledi.

Seçimlere gitmek için yeni bir yürütme yapısının olması gerektiğini kaydeden Williams, bunun için de Berlin Konferansı'nda varılan uzlaşı çerçevesinde hazırlanan BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları ışığında, geçiş dönemini yönetmek üzere yeni bir Başkanlık Konseyi ve yürütme organı kurulmasının planlandığını belirtti.

Yetkiler ve görevler konuşuldu

Seçim tarihinin bu geçiş yönetiminin görevi konusunda bir süre koyduğuna işaret eden Williams, Başkanlık Konseyi ya da yürütmeyi üstlenecek hükümetin sadece yetkilerinin ve görevlerinin ele alındığını ancak bu rolleri üstlenecek isimlerin görüşülmediğinin altını çizdi.

Williams, BM'nin seçimlere teknik destek sağlayacağını, seçimleri Libya'nın kendi bağımsız seçim kurumunun yöneteceğini vurguladı.

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