Libya'da sel felaketinde enkaz altında kalan 510 kişi sağ çıkarıldı

Derne'de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Libya'nın doğusunu etkisi altına alan "Daniel" fırtınası sebebiyle sel felaketiyle karşı karşıya kalan Derne kentinde yaşanan felaketin etkileri sürüyor.
Ulusal Birlik Hükümeti'ne bağlı Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Saadettin Abdulvekil, yaşanan afet sonrası gelişmeler hakkında bilgi verdi.
Abdulvekil, Suse, El-Mehili ve El-Verdiyye'nin acil müdahaleye ihtiyacı olduğunu, bu nedenle ilerleyen saatlerde bu bölgelere yoğunlaşılacağını kaydetti.
Libya'daki sel felaketi
Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası, 10 Eylül'de Libya'nın doğusundaki Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sele yol açmıştı.
Libya Ulusal Birlik Hükümeti, sel felaketinde 6 bin kişinin öldüğünü, binlerce kişinin kayıp olduğunu açıklamıştı.