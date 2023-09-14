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Dünya

Libya'da sel felaketinde enkaz altında kalan 510 kişi sağ çıkarıldı

Libya'da sel felaketinin ardından en az 6 bin kişi öldü, binlerce kişi kayıp. Arama kurtarma çalışmalarını sürdüren ekipler Derne kentinde enkaz altından 510 kişiyi kurtardı.

14:34 . 14/09/2023 Perşembe
AA
Derne'de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Derne'de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Libya'nın doğusunu etkisi altına alan "Daniel" fırtınası sebebiyle sel felaketiyle karşı karşıya kalan Derne kentinde yaşanan felaketin etkileri sürüyor.


Ulusal Birlik Hükümeti'ne bağlı Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Saadettin Abdulvekil, yaşanan afet sonrası gelişmeler hakkında bilgi verdi.


"Yerli ve uluslararası arama kurtarma ekipleri Derne'de 510 kişiyi enkaz altından çıkardı"
diyen Abdulvekil, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, binlerce kişinin kayıp olması nedeniyle çalışmaların vakit alacağını söyledi.

Abdulvekil, Suse, El-Mehili ve El-Verdiyye'nin acil müdahaleye ihtiyacı olduğunu, bu nedenle ilerleyen saatlerde bu bölgelere yoğunlaşılacağını kaydetti.



Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası, 10 Eylül'de Libya'nın doğusundaki Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sele yol açmıştı.


Libya Ulusal Birlik Hükümeti, sel felaketinde 6 bin kişinin öldüğünü, binlerce kişinin kayıp olduğunu açıklamıştı.


Bakan Koca paylaştı: Türkiye'nin 159 sağlık çalışanı Libya halkının yanında olacak
Bakan Koca paylaştı: Türkiye'nin 159 sağlık çalışanı Libya halkının yanında olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Libya'da yaşanan sel felaketinde binlerce insanın hayatını kaybettiğini belirterek, "Türkiye'nin 159 sağlık çalışanı Libya halkının yanında olacak. İyi haberler bekleyen 85 milyon insanın da kalbi Libya'da" dedi. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Libya'da görev yapan UMKE ekiplerinin görüntülerini paylaşarak, Libya'da yaşanan sel felaketinde binlerce insan hayatını kaybetti. Binlercesinden haber alınmış değil. Olayın hemen akabinde Bakanlık olarak 2 Acil Müdahale Ünitesi, tıbbi sarf malzemeleri, çok sayıda jeneratör, ihtiyaç duyulacak bazı ilaçlar ve tıbbi cihazlar, 11 kişilik UMKE ve UMKE ATAK Timi gönderdik. Bu gece ise İzmir Alsancak Limanından kalkacak gemi ile 148 personel daha gönderiyoruz. Tam teşekküllü 2 Sahra Hastanesi ve 6 Acil Müdahale Ünitesi, 10 Ambulans, UMKE ATAK donanımlı 7 araç, 6 Acil Müdahale Aracı aynı gemiyle yolda. Türkiye'nin 159 sağlık çalışanı Libya halkının yanında olacak. İyi haberler bekleyen 85 milyon insanın da kalbi Libya'da ifadelerini kullandı.


#Libya
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#Derne
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