Libya'daki felaketin boyutunu Yeni Şafak'a anlattı: Sel evleri söküp götürdü

Sel felaketi sebebiyle en az 6 bin kişinin öldüğü, binlerce kişinin kaybolduğu Libya’nın Derne kentinde, Türkiye adına arama kurtarma çalışmalarını yürüten Kızılay Afet Yönetimi Genel Müdürü İbrahim Özer, sahadaki bilgileri Yeni Şafak’la paylaştı. 3 askeri uçakla bölgeye intikal eden ve 200 kişiyle arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Özer, “Sel nedeniyle zemini alüvyon toprak olan binalar temelinden söküldü” dedi. Çok zor şartlar altında arama faaliyetlerini yürüttüklerini belirten Özer, ekibin büyük özveriyle çalıştığına dikkat çekti. Şehirdeki iki merkezi köprünün çökmesi nedeniyle ulaşımda büyük problem yaşandığını da kaydetti.





ALÜVYON TOPRAK YIKIMI AĞIRLAŞTIRDI

Altyapının neredeyse tamamen çöktüğünü kaydeden Özer, “Şehrin iki yakasını birbirine bağlayan köprüler var. Bunlar yumuşak zemine kurulu olduğu için yıkılmış. Bu yüzden ulaşım büyük sekteye uğradı” dedi. Bölge toprağının yumuşak ve alüvyonu olduğunu belirten Genel Müdür, “Evler de bu topraktan yapılmış. Bu yüzden sel suları evleri de temelinden sökmüş götürmüş. Köprüler gibi evler de yıkılmış. Felaketin bu boyutlara ulaşmasında en büyük faktör bu” diye konuştu. Özer, bölgedeki barajların patladığına dair bilgileri teyit etmenin zor olduğunu kaydederek, iletişim konusunda sıkıntı yaşandığını belirtti.





TEMİZ SU YOK

Çalışmaları zor şartlar altında sürdürdüklerine dikkat çeken Özer, “Ciddi bir iletişim sorunu var. Telefonlar çekmiyor ve internet yok. Bölgenin büyük bir kısmında temiz su yok” dedi. Bu kapsam Kızılay’ın yardım kampanyası başlattığını duyuran Özer, “Bugün için İzmir’den bir gemi hareket etti. Ona yardım malzemeleri yüklendi. Barınma ve beslenmeye yönelik malzemeler, gıda kolileri, hazır yemekler, aş evi konteyneri... AFAD, Kızılay ve diğer yardım kuruluşları 4 koldan seferber oldu” sözlerini kullandı.





ARALIKSIZ ÇALIŞIYORUZ

Yaşanan felaketten ötürü çok kısıtlı imkanlarla çalıştıklarını belirten Özer, “Bu alanda bir aşevi kuracağız. Buradaki personelimiz. 2 gündür aç ve susuz çalışıyor. Bölgede imkanlar çok kısıtlı. Ama sağ olsunlar şikayet etmeden arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor arkadaşlar” dedi. Daha fazla yardım gemisi için çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Özer, “Yarından itibaren (bugün) gelecek gemiyle, hem personelimize hem de selzedelere sıcak yemek verebileceğiz. Haberleşme problemini de çözeceğiz. 1 veya 2 gemi daha kalkacak” diye konuştu.





HERKES PLANLARKEN BİZ SAHADAYDIK

Yaşanan felakete rağmen yerel yönetimin güvenlik tedbirlerini sıkı tuttuğunu belirten Kızılay yöneticisi, “İlk gün girişlerde bir problem olmadı. Ama şu anda kontrol noktaları kuruldu. Sahaya getirilen malzeme ve ekipmanlar kontrole tabi” sözlerini sarf etti. Koordinasyon ile ilgili Libyalı yetkililere yardımcı olduklarını söyleyen Özer, “Şimdi alanda analiz ekibini görevlendirdik. Çalışmalar yürütüyorlar” dedi. Bölgeye ulaşan ve çalışmalara başlayan ilk ekibin Türk Kızılayı olduğunu vurgulayan Özer, “Diğer ekipler toplantı ve planlama yaparken biz çalışmalara başlamıştık. Buyük bir şükran var burda bu durum özelinde. Sizin aracılığınızla bu şükranı ulaştırayım” sözlerini kullandı.



