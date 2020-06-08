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Dünya Libyada Tuareglerin yaşadığı Avbarideki askeri oluşumlar hükümete desteğini açıkladı
AFRİKA

Libya'da Tuareglerin yaşadığı Avbari'deki askeri oluşumlar hükümete desteğini açıkladı

Libya’nın güneyinde Tuareglerin yaşadığı Avbari beldesinde bulunan farklı silahlı gruplar Libya hükümetini desteklediklerini duyurdu. Yayımlanan ortak bildiride, “Uluslararası toplum tarafından tanınan Libya hükümetine olan desteğimizi ve bağlılığımızı yeniliyoruz. Vatanın egemenliği ve devletin otoritesinin Libya topraklarında tekrar sağlanması için mücadeleye hazır olduğumuzu ilan ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Libya hükümetinin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyon basım birimi tarafından yapılan açıklamaya göre, Avbari'de bulunan “Libya ordusu mensupları, devrimci birlikler ve takviye güçlerin tamamı” Libya hükümetini desteklediklerini duyurdu.

Yayımlanan ortak bildiride, “Uluslararası toplum tarafından tanınan Libya hükümetine olan desteğimizi ve bağlılığımızı yeniliyoruz. Vatanın egemenliği ve devletin otoritesinin Libya topraklarında tekrar sağlanması için mücadeleye hazır olduğumuzu ilan ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Bildiride Trablus’a saldıranlara karşı Libya ordusunun kazandığı zaferleri tebrik eden Avbari silahlı oluşumları, Libya topraklarının bölünmez bir bütün olduğunun altını çizdi.

Sirte’de bulunan Hafter militanları kaçtı
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Sirte’de bulunan Hafter militanları kaçtı
Libya'nın Sirte kentine Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) yeni bir operasyon başlatmasının ardından Darbeci General Hafter'e bağlı milislerin konvoylar halinde şehirden kaçtıkları görüldü.


Başkent Trablus’un 971 kilometre güneyinde yer alan 35 bin nüfuslu Avbari'de bir sivil havaalanı bulunuyor. Havaalanı iç savaş nedeniyle kullanılamıyor.

Burada nüfusun çoğunluğunu "Sahra Çölü'nün kadim sahipleri" ve "mavi giyinenler" olarak bilinen Tuaregler oluşturuyor. Tuaregler, binlerce yıllık milli kimlikleri, farklı örf ve adetleri, bedevi yaşam biçimleri ve kadınlara verdikleri değerle gizemli ve özgün bir topluluk olarak biliniyor.

Ne olmuştu?

Geçen 25 Mart'ta “Barış Fırtınası” operasyonu başlatan Libya ordusu, Vatiyye Askeri Hava Üssü’nün ardından geçen Çarşamba günü başkent Trablus’un bütün idari sınırlarında kontrolü sağladı.

Libya ordusu geçen 5 Haziran Cuma günü Terhune kentini ele geçirmiş Cumartesi günü ise, Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarmak için "Zafer Yolları" isimli yeni bir harekat başlattığını duyurmuştu.

NELER OLUYOR | Libya'da kim kiminle savaşıyor, Türkiye neden asker gönderiyor?
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NELER OLUYOR | Libya'da kim kiminle savaşıyor, Türkiye neden asker gönderiyor?
2011 yılında Kaddafi'nin öldürülmesiyle bir türlü istikrar sağlayamayan Libya, Türkiye ve dünya gündeminin en üst sıralarında yer alıyor. Suudi Arabistan'dan Mısır'a, Fransa'dan Rusya'ya kadar birçok ülke Libya'daki gelişmeleri çok yakından takip etmekle kalmıyor, hem askeri hem de diplomatik olarak bu ülkede söz sahibi olmaya çalışıyor. Avrupa'nın güney kapısı konumunda olan ve zengin petrol kaynakları ile öne çıkan Libya, özellikle Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle birlikte kilit ülke haline geldi.

Peki Libya'da neler oluyor? Kim kimle savaşıyor? Türkiye neden bu ülkeye asker gönderiyor? 'Neler Oluyor?' serisinin ilk bölümü 'Libya'da neler oluyor?' ile karşınızdayız.


Libya ordusu Sirte'nin güneyinde iki bölgeyi ele geçirdi
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