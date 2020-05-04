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Dünya Libyada Ubari kentinden UMHye çağrı Hafteri çıkarmak için bize destek verin
ORTADOĞU

Libya'da Ubari kentinden UMH'ye çağrı: Hafter'i çıkarmak için bize destek verin

Libya'nın güneyinde Fizan bölgesinde bulunan Ubari kentindeki 17 Şubat Devrimciler Konseyi, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in son darbe girişimini reddettiklerini ve Hafter milislerini bölgeden çıkarmak için Libya hükümetinden destek istediklerini duyurdu.

Haber Merkezi AA
ARŞİV.
ARŞİV.

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Basın Ofisinin aktardığı yazılı açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Fizan bölgesinde başkent Trablus'a yaklaşık 1000 kilometre mesafede yer alan Ubari kentindeki 17 Şubat Devrimcileri Konseyi, Hafter'in kalkıştığı son darbe girişimini reddettiklerini ilan etti.

UMH'DEN YARDIM TALEP EDİLDİ

Bölgeyi, "yolsuzluk ve ölüm getiren" Hafter milislerinden temizlemek istediklerini ifade eden Ubari 17 Şubat Devrimciler Konseyi, Libya hükümetinden bölgenin bu milislerden geri alınmasını sağlayacak bir güvenlik gücü kurulması konusunda destek talep etti.

FİZAN'I GEÇEN SENE ELE GEÇİRDİLER

Hafter, 4 Nisan 2019'da Trablus'a saldırı emri vermeden birkaç ay önce, başkenti kuşatmak için ülkenin güneyindeki Fizan bölgesine operasyon başlatarak bölgedeki birçok kentte kontrolü ele geçirmişti.

Hafter milisleri, Fizan bölgesindeki Şerara ve Fil gibi zengin petrol sahalarının bulunduğu Fizan bölgesindeki kentleri elinde bulunduruyor. Libya hükümetine bağlı askeri birliklerin "milli servete zarar gelmemesi ve gelirlerin ortak kullanılması" hedefi ve şartıyla buralarda Hafter milisleriyle çatışmaya girmediği biliniyor.

NELER OLUYOR | Libya'da kim kiminle savaşıyor, Türkiye neden asker gönderiyor?
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NELER OLUYOR | Libya'da kim kiminle savaşıyor, Türkiye neden asker gönderiyor?
2011 yılında Kaddafi'nin öldürülmesiyle bir türlü istikrar sağlayamayan Libya, Türkiye ve dünya gündeminin en üst sıralarında yer alıyor. Suudi Arabistan'dan Mısır'a, Fransa'dan Rusya'ya kadar birçok ülke Libya'daki gelişmeleri çok yakından takip etmekle kalmıyor, hem askeri hem de diplomatik olarak bu ülkede söz sahibi olmaya çalışıyor. Avrupa'nın güney kapısı konumunda olan ve zengin petrol kaynakları ile öne çıkan Libya, özellikle Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle birlikte kilit ülke haline geldi.

Peki Libya'da neler oluyor? Kim kimle savaşıyor? Türkiye neden bu ülkeye asker gönderiyor? 'Neler Oluyor?' serisinin ilk bölümü 'Libya'da neler oluyor?' ile karşınızdayız.


LİBYA'NIN BATISI BÜYÜK ORANDA HAFTER'DEN TEMİZLENDİ

Libya hükümeti, Fransa, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın da yer aldığı uluslararası bir konsorsiyum tarafından desteklenen Hafter'e bağlı milislere karşı son dönemde çok sayıda askeri başarı elde etmişti. Libya ordusu, başkentin batısından Tunus sınırına kadar uzanan 3 bin kilometrekarelik alanı Hafter milislerinden temizlemişti.

  • Bir yıl önce başkenti ele geçirmek için hücum emri veren ancak aradan geçen bir yılın sonunda, saldırıdan savunmaya geçmek zorunda kalan Hafter, sahadaki yenilgilerini, kendi müttefiklerine karşı bir darbe girişiminde bulunarak gidermeye çalışmıştı.

Fizan bölgesindeki kentlerden Sebha kentindeki 17 Şubat Devrimciler Konseyi ve Murzuk kentindeki Askeri Konseyi, Hafter'in darbe girişimine karşısına çıkarak Libya hükümetine desteğini açıklamıştı.

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