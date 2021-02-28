Dünya Libyada Wagnerden bağımsız adım Hafter ve BAEyi artık dinlemiyorlar
AFRİKA

​Libya’da Wagner’den bağımsız adım: Hafter ve BAE'yi artık dinlemiyorlar

Libya’da Wagner’den bağımsız adım: Hafter ve BAE'yi artık dinlemiyorlar

Libya’nın doğusunda konuşlu darbeci lider Hafter saflarında yer alan ve Sirte hattına yoğun yığınak yapan Rus paralı asker gücü Wagner’in artık bağımsız hareket etmeye başladığı belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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İngiliz The Sunday Times gazetesinin haberine göre Rus Wagner güçleri Libya’da emirleri doğrudan Moskova’dan almaya başladı. Geçen yıl, Trablus’taki meşru hükümeti düşürmek için Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğiyle harkete geçen ve Abu Dabi’nin mali desteğiyle Rus Wagner güçlerini ülkeye konuşlandıran darbeci Hafter başarısızlığa uğramıştı. Bu başarısızlığın ardından, Rus Wagner güçlerinin Sirte Cufra hattına savaş uçakları da dahil olmak üzere yoğun tahkimat yaptığı ortaya çıkmıştı.

Times’ın haberinde Wagner’in son dönemde sadece Rus Savunma Bakanlığı ve Kremlin’den gelen emirleri dikkate aldığı belirtildi. Darbeci Hafter saflarında da bu yeni durumun büyük rahatsızlık oluşturduğu da gazete tarafından belirtildi. Öte yandan İngiliz gazetesi, ABD’de Joe Biden yönetiminin BAE’ye, Rus Wagner’e olan finansal desteği kesmesi için baskı yaptığı da belirtti. Wagner, ABD’nin CAATSA yaptırımları kapsamında yer alıyor. Wagner’in Libya’da iki bin kişilik ağır silahlarla teçhizatlanmış bir güce sahip olduğu biliniyor. Bu güç, Libya’nın güneyindeki stratejik Cufra hava üssüne konuşlanmış Rus savaş uçakları tarafından desteklendiği de biliniyor. Rusya’nın Suriye üzerinden önemli miktarda paralı askeri de Libya’ya taşıdığı kaydedilmişti. Rus paralı asker grubunun Sirte’den Cufra’ya uzanan bir savunma hattı kurduğu uydu görüntüleriyle ortaya çıkarılmıştı.

Yevgeniy Prigojin

FBI’nın hedefi Prigojin: 250 bin dolar ödül verecek

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Libya’da Halife Hafter için savaşan Rus Wagner grubunun başında bulunan Rus iş adamı Yevgeniy Prigojin’in tutuklanmasına yol açacak bilgiler için 250 bin dolar para ödülü koydu. FBI’ın resmi internet sitesinden yayımlanan açıklamada, Prigojin’in St Petersburg merkezli “İnternet Araştırmaları Ajansı” isimli bir şirketi desteklediği ve bu şirketin de ABD seçimlerine müdahale için sahte sosyal medya hesaplarından algı operasyonlarında bulunduğu belirtildi. Açıklamada, Prigojin’in bu eylemi, “ABD’yi dolandırmak için komplo teorileri üretmek” olarak nitelendirildi.

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