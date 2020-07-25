Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Libyadaki Rus paralı askerleri yine ifşa oldu AFRICOM uydu görüntülerini yayınladı
ORTADOĞU

Libya'daki Rus paralı askerleri yine ifşa oldu: AFRICOM uydu görüntülerini yayınladı

Kremlin her ne kadar Libya'daki askeri varlığını inkar etse de, Cufra Üssü'ndeki Rus paralı askerlerinin varlığına dair her gün yeni kanıtlar ortaya çıkıyor. TSK'ya ait SİHA'ların hedefi olmamak için Tarhuna bölgesinden Cufra'ya kaydırılan Rus paralı askerlerinin 13 ve 14 Temmuz tarihli uydu görüntüleri yayınlandı. Rus askeri askerilerinin Libya'daki varlığını arttığı görüldü.

Haber Merkezi AA
ARŞİV
ARŞİV

AFRICOM, Wagner güçlerinin ve Rus askeri ekipmanlarının Sirte'deki çatışmalarda ön saflarda olduğunu gösteren 13 ve 14 Temmuz tarihli uydu fotoğraflarını yayınladı.

Açıklamada görüşüne yer verilen AFRICOM Harekat Direktörü Tuğgeneral Bradford Gering, "Rusya, Wagner grubuna kaynak ve ekipman sağlayarak Libya'da kimseye yarar sağlamayan bir rol oynamayı sürdürüyor. Uydu görüntüleri Rusya'nın sürekli inkarlarının maskesini düşürüyor." ifadesini kullandı.

Libya'dan Rusya'ya Wagner çağrısı: Paralı askerlerini ülkemizden çek
DÜNYA
Libya'dan Rusya'ya Wagner çağrısı: Paralı askerlerini ülkemizden çek

RUSYA'NIN GENİŞ ÇAPLI VARLIĞINI GÖSTERİYOR

AFRICOM İstihbarat Direktörü Yardımcısı Tuğgeneral Gregory Hadfield ise, "Uydu fotoğrafları, Rusya'nın geniş çaplı varlığını gösteriyor. Rusya, Libya'da bir tutunma noktası aramaya devam ediyor." dedi.

  • Wagner'e gönderilen son askeri ekipmanlar arasında, IL-76'lar da dahil askeri kargo uçakları, hava savunma ekipmanlarının da olduğuna işaret edilen açıklamada, ayrıca uydu fotoğraflarında Wagner hizmet araçları ve Rus zırhlı araçlarının da olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'nın Libya'ya silah ve savaş uçağı göndererek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1970 sayılı Libya'ya silah ambargosu kararını ihlal ettiğinin altı çizildi.

Putin'in gizli paralı ordusu Wagner: Suriye ve Libya'da neden karşımıza çıktılar?
OYNAT 05:43
Putin'in gizli paralı ordusu Wagner: Suriye ve Libya'da neden karşımıza çıktılar?
Kremlin'in gizli ordusu olarak nitelendirilen Rus özel güvenlik şirketi Wagner, önce Suriye ardından Libya'da karşımıza çıktı. Putin'in aşçısı olarak bilinen Yevgeni Prigozhin'in finanse ettiği paralı askerler hangi ülkelerde, ne tür faaliyetler yürütüyor? 'Neler Oluyor' programının 6. bölümünde Rus paralı askerlerle ilgili tüm detayları anlattık:


ABD RUS UÇAKLARINA DAİR KANITLAR PAYLAŞMIŞTI

Daha önce Rusya'nın Libya'ya "MiG-29" ve "Su-27" uçaklarını sevk ettiğine ilişkin kanıtlar sunan AFRICOM, 18 Haziran'da da Rus uçaklarının Libya'da harekat icra ettiğine ilişkin yeni kanıtlar ortaya koymuştu.

  • AFRICOM, 18 Haziran'da Rusya'nın, El Cufra Hava Üssüne P-8 Terek erken uyarı radarları konuşlandırdığını ve bu üsteki Rus uçaklarının kalkış yaptığını gösteren uydu fotoğraflarını yayınlamıştı.
Abone Ol Google News
Yarım bırakılan serüven

Yarım bırakılan serüven

Türkiye'nin ilk silah fabrikası nasıl soba fabrikasına dönüştürüldü?
Kilosu 8 bin lira

Kilosu 8 bin lira

Arı sütü talebine yetişemiyorlar...
Emekli Tümamiral Yaycı: Eğer sondaj gemisi kiralasaydık 500 milyon dolardı, kendi gemimizle 38 milyona yapıyoruz

​Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirdiniz?

​İsrail gazetesi Haaretz yazarından çarpıcı yorum

Dedeağaç'tan kuşatma planı

Dedeağaç'tan kuşatma planı

ABD'nin üs kurma girişimleri Lozan'a aykırı.

Yunanistan Bizans rüyasından uyanmalı

Yunanistan Bizans rüyasından uyanmalı

​Dışişleri Bakanlığı, Selanik'teki provokasyona tepki gösterdi.

Ayasofya'da ilk 'sabah namazı'

Ayasofya'da ilk 'sabah namazı'

Vatandaşlar gece boyu caminin çevresinde bekledi.
Fenerbahçe <br>teklif yaptı

Fenerbahçe
teklif yaptı

Ses getiren bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Tarih döndü muhteşem

Tarih döndü muhteşem

İstanbul dün tarihi bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.
Yunanistan yasta

Yunanistan yasta

​Atina Ayasofya yüzünden çılgına döndü.
Komandolara terfi

Komandolara terfi

Terfilerde önemli detaylar var.
Twitter'a<br>yeni model

Twitter'a
yeni model

​Twitter artık paralı mı olacak?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.