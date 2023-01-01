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Libya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için Filistin ve Mısır'da gıyabi cenaze namazı kılındı

Libya'nın doğusunu vuran Daniel fırtınası ve selde hayatını kaybedenler için Mısır ile Filistin'de gıyabi cenaze namazları kılındı. Binlerce kişinin kıldığı gıyabi cenaze namazlarının ardından selde hayatını kaybedenler ve Libya halkı için dualar edildi.

17:32 . 15/09/2023 Cuma
AA
Libya'daki sel felaketinde ölenler için Filistin ve Mısır'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Libya'daki sel felaketinde ölenler için Filistin ve Mısır'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Libya'nın doğusunu vuran Daniel fırtınası ve selde hayatını kaybedenler için Mısır ile Filistin'de gıyabi cenaze namazları kılındı.


Libya resmi ajansı LANA'ya göre, gıyabi cenaze namazlarının adresi Filistin'de Kudüs ve El-Bire kentleri ile Mısır'da başkent Kahire'deki El-Ezher Camisi oldu.


Binlerce kişinin kıldığı gıyabi cenaze namazlarının ardından selde hayatını kaybedenler ve Libya halkı için dualar edildi.


Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine yol açmıştı.


Libya Ulusal Birlik Hükümeti, sel felaketinde 6 bin kişinin öldüğünü, binlerce kişinin de kayıp olduğunu açıklamıştı.




#Filistin
#Libya
#Mısır
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